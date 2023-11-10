بوابة القارئ إلى المحتوى المكتوب.. كيف يتم تصميم أغلفة الكتب؟

MENAFN - Youm7) أكد عدد من الناشرين أن تطوير الكتاب قضية حتمية فى ظل التغيرات فى توجهات القراء، وظهور خيارات متعددة ومتنوعة للوصول للمعلومة والتزود فى المعرفة، مشيرين إلى أن التطوير فى الكتاب يبدأ من الغلاف، فهو بوابة القارئ إلى المحتوى المكتوب، وجاذبيته وجودته تلعب دوراً محورياً فى إقبال القراء عليه.ويرى أحمد بدير مدير عام "دار الشروق" المصرية وأحد المشاركين فىمعرض الشارقة الدولى للكتاب أن الغلاف أهم عنصر فى نجاح الكتاب، قائلا "مع أهمية العنوان واسم المؤلف، يبقى للغلاف أهمية خاصة، فالكتاب يجب أن يجذب القارئ أولًا، وأيضاً ينافس فى صناعة النشر كتب أخرى لناشرين آخرين عرب وأجانب"، مشيرًا إلى أنهم يستعينون بأجيال من الفنانين التشكيليين فى تصميم الغلاف، مثل عبد السلام الشريف وحلمى التونى.وعن أساليب تصميم الغلاف قال "فى الروايات نفضل اللوحات التعبيرية، وفى الكتب التاريخية اللوحات التشكيلية، وفى السيرة الذاتية نستخدم صورة فوتوغرافية للكاتب، كما نستخدم التصوير الفوتوغرافي، والكولاج".وقال إن "الألوان لها دور فى نجاح الغلاف، وهى أيضًا تخضع للتوجهات الدارجة، ففى الثمانينيات والتسعينيات كان السائد الألوان الغامقة للتعبير عن الرصانة، الآن العكس، فالتوجهات الدارجة تتجه نحو البنفسجى والأخضر بدرجاته، والأزرق المبهج أو الغامق".

وأوضح بدير أن "الفئة التى يتوجه لها الكتاب تحدد الألوان، فكتب الأطفال تكون غامرة بالألوان لجذب انتباه الطفل، لأنها تنافس أفلام الكرتون وألعاب الموبايل"، مشيرا إلى أنهم يحافظون على الفن اليدوى ويستخدمون خطوط الكمبيوتر فى أضيق الحدود.





أول عوامل الجذب

من جانبه يرى ماجد شبر مدير شركة الوراق للنشر فى بريطانيا أن "الغلاف لا يقتصر دوره على تقديم فكرة عن محتوى الكتاب، لكن له أهداف تسويقية فهناك أغلفة تبيع الكتب وأخرى لا، فالأغلفة عامل الجذب الأول، وبعد ذلك يأتى العنوان، ثم الموضوع، وإذا فشل الغلاف فى جذب القارئ من بعيد لن يتوقف".

وقال: إن تصميم الغلاف يشمل العنوان والرسم وطريقة التوزيع الفنية، وكل عنصر له مقوماته، والفكرة هى التى تحدد الاتجاه الفنى، ونحن نستخدم لوحات تشكيلية ورسومًا تعبيرية، وأحياناً أخرى نميل إلى البساطة".وأكد شبر حرصهم فى العناوين على استخدام الخطوط العربية اليدوية لتحقيق الجمالية والوضوح والتميز ويدققون حتى فى نوع الخط، مع الميل إلى الرقعة والديوانى والثلث".من جانبه يرى إسحاق أبو زر مسئول المبيعات والتسويق فى "السلوى للدراسات والنشر" فى الأردن أن صناعة الكتاب أصبحت تحديًا، خاصة بالنسبة للأطفال، لأن الطفل لا يتقبل أى شىء، ويحتاج إلى شىء مميز".وأضاف أن "الغلاف يحظى باهتمام خاص منا، حيث نتعاون مع عدد من الفنانين المتخصصين فى رسومات الأطفال مثل حسانين مناصرة، ومايا فداوى، وعلى الزينى، وعلى شمس الدين، وبعض الرسامين الأجانب".وأوضح أبو زر أن "أهمية الغلاف تتضاعف، خاصة أننا نوجه إصداراتنا إلى الفئات من 0+ و11+، بمعنى أن هناك فئة من الأطفال ما قبل المدرسة لم تقرأ بعد، لذلك يصبح شكل الغلاف أهم من عنوانه"، مشيرًا إلى أنهم يركزون على الألوان الأساسية المبهجة التى تجذب الصغار.بدوره يرى أحمد لاشين مدير قسم التسويق فى "دار الهدهد" للنشر والتوزيع أن تصميم الغلاف الجذاب والملهم يمكن أن يشجع القراء على اختيار الكتاب وقراءته، قائلا إن "عناصر تصميم الغلاف تشمل العنوان، تنسيق الصفحة والنص والصور والرسوم، والألوان والخطوط، والرؤية العامة".وأوضح أن "اتجاهات التصميم الحديثة فى الغلاف تتضمن التصميم المسطح والتركيز على الخطوط والتصميم بالصور، وهناك توجه نحو استخدام الأبعاد لتحسين تجربة المستخدم، بالإضافة إلى تصميم الواجهة الأمامية والواجهات الداكنة، لتعزيز جاذبية ووظائف المنشورات والمواد النشرية".وأكد لاشين أن "الرسومات تلعب دورًا مهمًا فى استمالة القارئ من خلال توفير تجربة بصرية جذابة، تقدم مزيدًا من الأبعاد للمحتوى وتدفع القارئ للاستمرار فى القراءة، كما تلعب دورًا فى تبسيط المفاهيم، ما يجعل المعلومات أكثر وضوحًا وفهمًا، بفضل تأثيرها البصرى".