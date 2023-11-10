ورشة مجانية لصناعة الأفلام الوثائقية فى بيت السنارى الخميس

(MENAFN
- Youm7) تنظم مكتبة الإسكندرية من خلال بيت السنارى التابع لقطاع التواصل الثقافى ورشة عمل مفتوحة للجمهور بعنوان "صناعة الأفلام الوثائقية"، وذلك يومى الخميس 16 نوفمبر والأحد 19 نوفمبر 2023، فى تمام الخامسة مساًء، بمقر بيت السنارى الأثرى بالسيدة زينب بالقاهرة.
يحاضر فى الورشة الكاتب الصحفى أحمد السرساوى خبير صناعة المحتوى، والدكتورة لمياء سمير أستاذة الإخراج التليفزيونى بكليات الإعلام، وكبير المخرجين بالتليفزيون المصرى، وتقدم الورشة الدكتورة ناهد عبد الحميد مدير ملتقى الهناجر الثقافى.
يشتمل برنامج الورشة على التعريف بأساليب ومراحل وجماليات صناعة الأفلام الوثائقية الراقية؛ بدءًا من إنتاج الفكرة، وكتابة السيناريو "الاسكريبت" مرورا بالتنفيذ والتصوير والمونتاج، وحتى العرض والتسويق.
تأتى الندوة فى إطار الحرص على نشر الثقافة والحفاظ على التاريخ والتراث، والمساهمة في تطوير صناعة السينما والإعلام، وتعزيز الوعي الثقافي في المجتمع، وكذلك توفير فرصة للمشاركين للاستفادة من المهارات والأدوات المتاحة لهم لإنتاج أفلام وثائقية ذات جودة عالية، فضلًا عن تطوير قدرات التواصل والتعبير وزيادة المعرفة وتوسيع الآفاق.
وكان بيت السنارى التابع لمكتبة الإسكندرية والكائن فى السيدة زينب، أطلق ورشة حكي تفاعلية بعنوان حكاية العميد، استعرضت سيرة وحياة
عميد الأدب العربى
الدكتور طه حسين، وذكريات طفولته ومرضه ونشأته وسفره والتحديات التي واجهته طوال حياته.
كما تضمنت الورشة نشاطا مصاحبا للحكايات، عبر لحظات تأمل في الظلام وقراءة بعض نصوص العميد، وقدم الورشة الحكواتي محمد رمضان حسين،للأطفال والنشء من سن 10 إلى 15 سنة.
MENAFN10112023000132011024ID1107410090
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.