ورشة مجانية لصناعة الأفلام الوثائقية فى بيت السنارى الخميس

MENAFN - Youm7) تنظم مكتبة الإسكندرية من خلال بيت السنارى التابع لقطاع التواصل الثقافى ورشة عمل مفتوحة للجمهور بعنوان "صناعة الأفلام الوثائقية"، وذلك يومى الخميس 16 نوفمبر والأحد 19 نوفمبر 2023، فى تمام الخامسة مساًء، بمقر بيت السنارى الأثرى بالسيدة زينب بالقاهرة.

يحاضر فى الورشة الكاتب الصحفى أحمد السرساوى خبير صناعة المحتوى، والدكتورة لمياء سمير أستاذة الإخراج التليفزيونى بكليات الإعلام، وكبير المخرجين بالتليفزيون المصرى، وتقدم الورشة الدكتورة ناهد عبد الحميد مدير ملتقى الهناجر الثقافى.

يشتمل برنامج الورشة على التعريف بأساليب ومراحل وجماليات صناعة الأفلام الوثائقية الراقية؛ بدءًا من إنتاج الفكرة، وكتابة السيناريو "الاسكريبت" مرورا بالتنفيذ والتصوير والمونتاج، وحتى العرض والتسويق.

تأتى الندوة فى إطار الحرص على نشر الثقافة والحفاظ على التاريخ والتراث، والمساهمة في تطوير صناعة السينما والإعلام، وتعزيز الوعي الثقافي في المجتمع، وكذلك توفير فرصة للمشاركين للاستفادة من المهارات والأدوات المتاحة لهم لإنتاج أفلام وثائقية ذات جودة عالية، فضلًا عن تطوير قدرات التواصل والتعبير وزيادة المعرفة وتوسيع الآفاق.

وكان بيت السنارى التابع لمكتبة الإسكندرية والكائن فى السيدة زينب، أطلق ورشة حكي تفاعلية بعنوان حكاية العميد، استعرضت سيرة وحياة

عميد الأدب العربى

الدكتور طه حسين، وذكريات طفولته ومرضه ونشأته وسفره والتحديات التي واجهته طوال حياته.

كما تضمنت الورشة نشاطا مصاحبا للحكايات، عبر لحظات تأمل في الظلام وقراءة بعض نصوص العميد، وقدم الورشة الحكواتي محمد رمضان حسين،للأطفال والنشء من سن 10 إلى 15 سنة.