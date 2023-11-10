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كيف تحفز نفسك ومقدمة عن الموارد البشرية بمكتبتى المستقبل ومصر الجديدة

11/10/2023 11:22:16 PM
(MENAFN- Youm7) تنظم مكتبة المستقبل، اليوم فى الساعة الثانية عشرة ظهرا، ندوة بعنوان "كيف تحفز نفسك للنجاح" وهى ندوة موجهة للأطفال وأولياء الأمور تحاضر فيها رشا سويلم مدربة التنمية البشرية وتتناول الأساليب الممكن تطبيقها من أجل تحفيز الذات للنجاح فى مجال الدراسة أو العمل.

الندوة تقدم أساليب تحقيق النجاح منها كيفية الاستفادة من التجارب الفاشلة وعدم التوقف عن التعلم لأن التعليم عملية مستمرة وعدم التوقف عن تطوير الذات مع تحفيز نفسك بكلام إيجابي مثل أنا ناجح.. أنا أقدر، مع تذكر دائما رسالتك في الحياة والهدف الرئيسي الذى تسعى لتحقيقه، بالإضافة إلى قراءة قصص الناجحين التي تأثير كبير في تحفيزك وزيادة حماسك لكى تستطيع تكملة الطريق.

كما تنظم مكتبة مصر الجديدة في الساعة الخامسة من مساء اليوم ندوة مقدمة عن الموارد البشرية وآليات اختيار مجال العمل، تقدمها نرمين سيف الإسلام مدربة تنمية بشرية، وتتناول في عدة محاور ما المقصود بتخطيط الموارد البشرية؟ وكيف يوازن تخطيط الموارد البشرية بين الإنتاجية والربح؟ وأهم تحديات وأهداف التخطيط المسبق للموارد البشرية ومراحل تخطيط الموارد البشرية خطوة بخطوة وأنواع خطط الموارد البشرية وأدوات ونماذج تسهل مهمة تخطيط الموارد البشرية .







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