كيف تحفز نفسك ومقدمة عن الموارد البشرية بمكتبتى المستقبل ومصر الجديدة

(MENAFN
- Youm7) تنظم مكتبة المستقبل، اليوم فى الساعة الثانية عشرة ظهرا، ندوة بعنوان "كيف تحفز نفسك للنجاح" وهى ندوة موجهة للأطفال وأولياء الأمور تحاضر فيها رشا سويلم مدربة التنمية البشرية وتتناول الأساليب الممكن تطبيقها من أجل تحفيز الذات للنجاح فى مجال الدراسة أو العمل.
الندوة تقدم أساليب تحقيق النجاح منها كيفية الاستفادة من التجارب الفاشلة وعدم التوقف عن التعلم لأن التعليم عملية مستمرة وعدم التوقف عن تطوير الذات مع تحفيز نفسك بكلام إيجابي مثل أنا ناجح.. أنا أقدر، مع تذكر دائما رسالتك في الحياة والهدف الرئيسي الذى تسعى لتحقيقه، بالإضافة إلى قراءة قصص الناجحين التي تأثير كبير في تحفيزك وزيادة حماسك لكى تستطيع تكملة الطريق.
كما تنظم مكتبة مصر الجديدة في الساعة الخامسة من مساء اليوم ندوة مقدمة عن الموارد البشرية وآليات اختيار مجال العمل، تقدمها نرمين سيف الإسلام مدربة تنمية بشرية، وتتناول في عدة محاور ما المقصود بتخطيط الموارد البشرية؟ وكيف يوازن تخطيط الموارد البشرية بين الإنتاجية والربح؟ وأهم تحديات وأهداف التخطيط المسبق للموارد البشرية ومراحل تخطيط الموارد البشرية خطوة بخطوة وأنواع خطط الموارد البشرية وأدوات ونماذج تسهل مهمة تخطيط الموارد البشرية .
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