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بلاى ستيشن تؤجل طرح 6 ألعاب جديدة بعد مخاوف من جودتها

11/10/2023 11:22:14 PM
(MENAFN- Youm7) أعلنت منصة بلاستيشن أن لديها 12 لعبة قيد التنفيذ وهي من العاب Live service games أو ما يعرف
بالألعاب الخدمية، ولكن وفقا لأحدث تقرير من الشركة تم تأجيل طرح نصفها.
ففي مكالمة سابقة للأرباح، ذكرت الشركة أن استوديوهاتها كانت تعمل على 12 لعبة خدمية حية، وتستثمر المزيد في هذا النموذج، وفقا لتقرير thesun، ولكن الشركة في النهاية قررت طرح 6 ألعاب فقط بدلا من 12.
وتضم ألعاب
Live service games ألعاب مثل Fortnite أو Genshin Impact والتي تتمتع بعمر طويل من خلال التحديثات المستمرة ، وعلى الرغم من أن هذه الألعاب تحظى بشعبية كبيرة، وتدر المليارات لمطوريها، إلا أن معظم ألعاب الخدمة المباشرة لا تحقق هذا النجاح.
وتعد لعبة
Babylon's Fall من quare Enix أفضل مثال على هذا الإغلاق بعد أقل من عام من إطلاقه، وفي الأساس، عندما تنجح هذه الألعاب، فإنها تحقق نتائج جيدة بشكل لا يصدق، لكنها مغامرة عالية المخاطر وذات مكافأة عالية، وعلى الرغم من ذلك، ذكرت PlayStation أنها ستضع ثقتها
وأموالها
في ألعاب الخدمة المباشرة، على أمل تحقيق نتائج جيدة.
وكان من المقرر في الأصل إطلاق جميع هذه الألعاب قبل مارس 2026، ولكن تم تغيير ذلك في مكالمة الأرباح الأخيرة،

وقد
اعترف رئيس PlayStation Studios في مايو الماضي بأن شركة سوني تواجه منافسة شرسة بين الألعاب الخدمية والوقت الذي تتطلبه من اللاعبين"، وأضاف "هناك خطر من أن نتحدث عن "الألعاب الخدمية" بعبارات عامة، كما لو أنها نوع واحد أو حتى نموذج عمل واحد".







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