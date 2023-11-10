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سناب تطرح تحديث جديد يوفر عدسات تعتمد على Chatgpt

11/10/2023 11:22:14 PM
(MENAFN- Youm7) أعلنت سناب شات عن تحديث جديد، إذ أطلقت عدسات AR تستخدم ChatGPT،
وذلك خلال الحدث السنوى للمطورين Lens Fest، فيما يتضمن الإصدار التجريبي الجديد من Lens Studio للمطورين القدرة على إنشاء فلاتر باستخدام ChatGPT.



وبحسب التقرير، فإن Snap سيعرض مرشحًا يحمل سمة النظام الشمسي حيث سأل المستخدم، "كم يبعد نبتون؟" وفي غضون ثوانٍ قليلة، تعيد العدسة الإجابة على السؤال ويمكن أيضًا تطبيق الميزة الجديدة لإنشاء اختبارات أو أدوات توزيع عشوائية، وفقًا لموقع TechCrunch و theverg.



ويعمل ChatGPT من OpenAI بالفعل على تشغيل ميزة أخرى تسمى My AI، وهو برنامج دردشة يمكن للمستخدمين التحدث إليه كما لو كانوا يرسلون رسالة إلى صديق، وفي الأصل كانت ميزة حصرية للدفع لمشتركي Snapchat Plus، وقد جعلت الشركة My AI مجانيًا ليستخدمها أي شخص.



وتظهر أدوات الإنشاء المدعومة بالذكاء الاصطناعي عبر الأنظمة الأساسية، حيث أعلنت كل من YouTube و Meta و TikTok عن ميزات مثل تحرير الصور والمرشحات التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي التوليدي ، وتشتمل روبوتات الدردشة المدعومة بالذكاء الاصطناعي التابعة لـ Meta، والتي تم الإعلان عنها في سبتمبر 2019، على مشاهير مثل MrBeast وKendall Jenner الذين يمثلون وجوه شخصيات الذكاء الاصطناعي.



ويقول Snap أيضًا أن مطوري العدسات سيكونون قادرين على استخدام مولد قناع الوجه ثلاثي الأبعاد الجديد لإنشاء عدسات وجه مدعمة بالذكاء الاصطناعي، وتتضمن أدوات المطورين الجديدة التي تم الإعلان عنها إمكانية قيام عدة أشخاص بالعمل على المشاريع في نفس الوقت.












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