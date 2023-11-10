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كل ما تحتاج معرفته عن ميزة IP Protect على واتساب.. وطريقة تفعيلها

11/10/2023 11:22:14 PM
(MENAFN- Youm7) طرح تطبيق WhatsApp مؤخرًا ميزة خصوصية جديدة، IP Protect، حيث تعمل هذه الميزة على إخفاء عنوان IP الخاص بك عن المشاركين الآخرين في مكالمة واتساب، وعند تمكين هذه الميزة، يتم توجيه مكالماتك عبر خوادم WhatsApp بدلاً من توجيهها مباشرة بين أجهزتك، وهذا يجعل من الصعب على الآخرين تتبع موقعك.
الميزة متاحة حاليًا لعدد محدود من المستخدمين وسيتم طرحها قريبًا للجميع، وفيما يلي بعض فوائد استخدام ميزة حماية IP:
- تحمي خصوصيتك عن طريق إخفاء عنوان IP الخاص بك عن المشاركين الآخرين في مكالمة WhatsApp. - يجعل من الصعب على الآخرين تتبع موقعك. - يضيف طبقة إضافية من الأمان لمكالمات WhatsApp الخاصة بك.
لذا، إذا كنت تريد أيضًا طبقة إضافية من الخصوصية، فيمكنك بسهولة تمكين ميزة WhatsApp IP Protect:
خطوات

1. افتح تطبيق واتساب على هاتفك.

2. اضغط على النقاط الثلاث في الزاوية اليمنى العليا. 3. اضغط على الإعدادات. 4. اضغط على الخصوصية. 5. قم بالتمرير لأسفل إلى القسم المتقدم. 6. اضغط على حماية عنوان IP في المكالمات. 7. قم بتفعيل الخيار.
عند تمكين هذه الميزة، سيتم إخفاء عنوان IP الخاص بك عن الأشخاص الذين تتصل بهم على واتساب، وهذا سيجعل الأمر أكثر صعوبة بالنسبة لهم لتتبع موقعك، ويرجى ملاحظة أن تمكين هذه الميزة قد يؤثر بشكل طفيف على جودة مكالماتك، وذلك لأنه سيتم توجيه مكالماتك عبر خوادم WhatsApp بدلاً من توجيهها مباشرة بين أجهزتك.






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