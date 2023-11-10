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لهذا السبب ينبغى عليك تفعيل ميزة المصادقة الثنائية على حساب Xbox

11/10/2023 11:22:13 PM
(MENAFN- Youm7) كشف تقرير حديث لصحيفة
thesun البريطانية، أنه ينبغي على مستخدمي منصة Xbox للألعاب، تأمين حساباتهم من خلال تفعيل المصادقة الثنائية (2FA) عبر إعدادات الأمان الخاصة بك فى الحساب.

وبحسب التقرير، فقد عانى أحد أصحاب الحسابات القديمة منذ أكثر من 15 عاما على إكس بوكس من سرقة حسابه وعدم القدرة على إعادته مرة أخرى، حيث كشف أحد اللاعبين عن الرسالة المؤلمة التي تلقاها من Xbox بعد أن سرق المتسللون حسابه القديم، وتم إغلاقه.



وهذا يعني أنه لم يعد بإمكانه الوصول إلى أي من الألعاب التي اشتراها خلال الخمسة عشر عامًا الماضية، وقد فقد كل إنجازاته، وقد أبلغ المستخدم أنه اتصل بـ Xbox بعدما لم يعد بإمكانه الوصول إلى حسابه.



وبحسب التقرير، تمكن هاكرز صيني من الوصول إلى الحساب، ثم بدأ في تغيير جميع المعلومات الأمنية للمستخدم، مثل كلمة المرور والبريد الإلكتروني المرفق بالحساب.



اتصل المالك الأصلي للحساب بـ Xbox لمحاولة استعادة الوصول إلى حسابه القديم، ونظرًا لأن المتسلل قد قام بالفعل بتغيير كافة التفاصيل الأمنية للمستخدم، لم تكن هناك طريقة لاستعادة الحساب.



لكن في نفس الوقت، قامت Xbox بإغلاق الحساب ومنع المتسلل من إجراء عمليات شراء باستخدام بطاقة الائتمان الخاصة بالمستخدم، فيما قالت رسالة البريد الإلكتروني من Xbox: "أستطيع أن أؤكد أنه كان هناك وصول غير مصرح به إلى حسابك ، "للأسف، أثناء عملية التحقيق، وجدنا أنه تم تغيير معلوماتك الأمنية.



ولسوء الحظ، عندما يتم تحديث ميزات الأمان على أحد الحسابات، لا يمكننا المساعدة في استرداد الحساب"، وفي التعليقات، تحدث لاعبون آخرون في Xbox عن أهمية المصادقة الثنائية على حسابات الأشخاص.



تساعد المصادقة الثنائية، أو 2FA، على تأمين الحسابات من الغرباء من خلال طلب طبقة إضافية من التأكيد خارج كلمة المرور، وعادةً ما يكون هذا رمزًا يتم إرساله إلى هاتفك أو بريدك الإلكتروني، أو استخدام حساب مصادقة من جهازك المحمول المؤكد.














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