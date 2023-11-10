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رؤساء الوفود المشاركة في القمتين العربية والإسلامية حول غزة يتوافدون على الرياض

11/10/2023 11:20:43 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) تستقبل السعودية مزيداً من رؤساء الوفود المشاركة في القمة العربية غير العادية والقمة الإسلامية الاستثنائية حول غزة اللتين تستضيفهما المملكة.

وقد وصل إلى الرياض كل من: رئيس طاجيكستان إمام علي رحمن، ورئيس السنغال ماكي سال، وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في مملكة البحرين، ووزير خارجية سلطنة عمان بدر بن حمد بن
حمود
البوسعيدي.

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