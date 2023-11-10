رؤساء الوفود المشاركة في القمتين العربية والإسلامية حول غزة يتوافدون على الرياض

رؤساء الوفود المشاركة في القمتين العربية والإسلامية حول غزة يتوافدون على الرياض
التاريخ
11/10/2023 11:20:43 PM
(MENAFN
- Al-Anbaa) تستقبل السعودية مزيداً من رؤساء الوفود المشاركة في القمة العربية غير العادية والقمة الإسلامية الاستثنائية حول غزة اللتين تستضيفهما المملكة.
وقد وصل إلى الرياض كل من: رئيس طاجيكستان إمام علي رحمن، ورئيس السنغال ماكي سال، وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في مملكة البحرين، ووزير خارجية سلطنة عمان بدر بن حمد بن
حمود
البوسعيدي.
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