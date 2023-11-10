أخطاء طهي الديك الرومي

(MENAFN
- Al Watan) 1. التذويب الخاطئ
هناك طريقتان شائعتان للتذويب الآمن تشمل: ضع الديك الرومي المجمد في عبوته الأصلية على الرف السفلي للثلاجة، السماح بحوالي 24 ساعة لكل 4-5 رطل من الديك الرومي، أو اغمر الديك الرومي الملفوف في الماء البارد، مع تغيير الماء كل 30 دقيقة، حوالي ساعتين لكل 4-5 رطل من الديك الرومي.
2. نسيان إزالة الأحشاء
الأحشاء هي الأعضاء الداخلية للديك الرومي، ويجب إزالتها قبل الطهي، قطعها بعناية من تجويف الرقبة وإزالة الرقبة، حدد موقع الكيس وأزل الحوصلة المتبقية، اشطف التجويف بالماء البارد واتركه حتى يجف باستخدام المناشف الورقية.
3. عدم ربط الديك الرومي
يتضمن ربط الديك الرومي ربط الأرجل معًا حتى يتم طهيها بالتساوي، إذا لم تقم بتجميع الديك الرومي، سيكون من الصعب تقطيعه، وقد لا يتم طهي الأرجل بشكل متساوٍ.
4. عدم الدهن بالزبدة
من المهم دهن الديك الرومي كل 30 إلى 45 دقيقة أو نحو ذلك أثناء وجوده في الفرن، استخدمي مغرفة أو ملعقة لمغرفة الزبدة المذابة أو الزيت فوق الديك الرومي، مما يضمن تغطية متساوية للثدي والساقين والأجنحة.
5. الإفراط في الطهي
أدخل مقياس الحرارة في الجزء الأكثر سمكًا من الفخذ، وتجنب العظام، يجب أن تصل درجة الحرارة الداخلية إلى 165 درجة فهرنهايت (74 درجة مئوية)، لكل من الثدي والفخذ لضمان الطهي الجيد.
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