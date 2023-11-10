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أخطاء طهي الديك الرومي

11/10/2023 11:12:25 PM
(MENAFN- Al Watan) 1. التذويب الخاطئ
هناك طريقتان شائعتان للتذويب الآمن تشمل: ضع الديك الرومي المجمد في عبوته الأصلية على الرف السفلي للثلاجة، السماح بحوالي 24 ساعة لكل 4-5 رطل من الديك الرومي، أو اغمر الديك الرومي الملفوف في الماء البارد، مع تغيير الماء كل 30 دقيقة، حوالي ساعتين لكل 4-5 رطل من الديك الرومي.
2. نسيان إزالة الأحشاء
الأحشاء هي الأعضاء الداخلية للديك الرومي، ويجب إزالتها قبل الطهي، قطعها بعناية من تجويف الرقبة وإزالة الرقبة، حدد موقع الكيس وأزل الحوصلة المتبقية، اشطف التجويف بالماء البارد واتركه حتى يجف باستخدام المناشف الورقية.
3. عدم ربط الديك الرومي
يتضمن ربط الديك الرومي ربط الأرجل معًا حتى يتم طهيها بالتساوي، إذا لم تقم بتجميع الديك الرومي، سيكون من الصعب تقطيعه، وقد لا يتم طهي الأرجل بشكل متساوٍ.
4. عدم الدهن بالزبدة
من المهم دهن الديك الرومي كل 30 إلى 45 دقيقة أو نحو ذلك أثناء وجوده في الفرن، استخدمي مغرفة أو ملعقة لمغرفة الزبدة المذابة أو الزيت فوق الديك الرومي، مما يضمن تغطية متساوية للثدي والساقين والأجنحة.
5. الإفراط في الطهي
أدخل مقياس الحرارة في الجزء الأكثر سمكًا من الفخذ، وتجنب العظام، يجب أن تصل درجة الحرارة الداخلية إلى 165 درجة فهرنهايت (74 درجة مئوية)، لكل من الثدي والفخذ لضمان الطهي الجيد.

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