67 % من المستخدمين قلقون من خصوصية البيانات

MENAFN - Al Watan) كل نقرة أو ضغطة أصبع على لوحة مفاتيح الكمبيوتر أو الجوال تترك أثرًا رقميًا يتضمن معلومات تخص المستخدم بشكل أو بآخر، ويجعل الناس غير مرتاحين بشأن بياناتهم الشخصية، حيث يشعرون أنهم ليس لديهم سيطرة تذكر على كيفية استخدامها.ويتزايد هذا الحذر عند جمع البيانات الحكومية، وهذا القلق ينشأ من استخدام الشركات والجهات المختلفة لبياناتهم.يسري هذا القلق في كل دول العالم، وهو ذو أهمية خاصة بالنظر إلى المناقشات التي تتراوح من تنظيم الذكاء الاصطناعي إلى حماية الأطفال على وسائل التواصل الاجتماعي، لأنها تلعب دورًا في الحياة اليومية للناس من خلال كلمات المرور التي يختارونها، وسياسات الخصوصية التي يوافقون عليها، والتكتيكات التي يتخذونها - أو لا يتخذونها - لتأمين معلوماتهم الشخصية.شعور متنام بالقلقنحو 67% من نحو 5000 بالغ شاركوا في استبيان أكدوا أنهم لا يعرفون ما الذي تفعله الشركات ببياناتهم.ووفقا لمسح جديد أجراه مركز بيو للأبحاث في الفترة من 15 إلى 21 مايو 2023، شارك فيه 5101 بالغ أمريكي تناول خصوصية البيانات، وسعى إلى معرفة آراء الناس وتجاربهم نتيجة الشعور المتنامي بالقلق بشأن كيفية استخدام الشركات والحكومة لمعلوماتهم.ويقول الجمهور إنهم لا يفهمون ما تفعله الشركات ببياناتهم، ويقول حوالي 67% إنهم لا يفهمون سوى القليل أو لا يفهمون شيئًا تقريبًا عما تفعله الشركات ببياناتهم الشخصية، مقارنة بـ 59% يقولون إنهم يعرفون القليل.تقسيم حزبيوفقًا للاستطلاع فإن الانتماء الحزبي أثر على قلق الناس ودرجته بشأن البيانات الشخصية، فقد أصبح الأمريكيون - خاصة الجمهوريون - أكثر قلقًا بشأن كيفية استخدام الحكومة لبياناتهم. وارتفعت نسبة الذين يقولون إنهم قلقون بشأن استخدام الحكومة لبيانات الأشخاص من 64% في عام 2019 إلى 71% اليوم.ويعكس هذا القلق المتزايد بين الجمهوريين (من 63% إلى 77%)، في حين ظلت مخاوف الديمقراطيين ثابتة. (تضم كل مجموعة أولئك الذين يميلون إلى الطرف المعني)، ويعتقد معظمهم أنهم ليس لديهم سيطرة تذكر على ما تفعله الشركات أو الحكومة ببياناتهم، وهم يشعرون بهذه الطريقة تجاه البيانات التي تجمعها الشركات (73%) والحكومة (79%).غياب الثقةأظهرت الدراسة أنه ليس لدى الأمريكيين ثقة كبيرة في أن المسؤولين التنفيذيين في وسائل التواصل الاجتماعي سيتعاملون بشكل مسؤول مع خصوصية المستخدم، وحوالي 77% من الأمريكيين ليس لديهم ثقة كبيرة أو معدومة في قادة شركات التواصل الاجتماعي للاعتراف العلني بالأخطاء وتحمل المسؤولية عن إساءة استخدام البيانات، كما أنهم ليسوا أكثر تفاؤلًا بشأن قدرة الحكومة على كبح جماحهم، فهناك 71% ليس لديهم ثقة تذكر في أن قادة التكنولوجيا سيتحملون مسؤولية الحكومة عن الأخطاء في البيانات.الذكاء الاصطناعيمع قيام الذكاء الاصطناعي برفع آفاق جديدة في كيفية استخدام بيانات الأشخاص يرتفع القلق بين أولئك الذين سمعوا عن الذكاء الاصطناعي.70% ليس لديهم ثقة كبيرة أو معدومة في الشركات لاتخاذ قرارات مسؤولة حول كيفية استخدامها في منتجاتهم، ويتوقع الجمهور أن يؤدي دور الذكاء الاصطناعي في جمع البيانات إلى عواقب غير مقصودة وانزعاج عام، ويقول حوالي 8 من كل 10 ممن هم على دراية بالذكاء الاصطناعي إن استخدامه من قبل الشركات سيؤدي إلى استخدام المعلومات الشخصية للأشخاص بطرق لن يكونوا مرتاحين لها (81%) أو لم تكن مقصودة في الأصل (80%).خصوصية الأطفال على الإنترنتيشعر الناس بالقلق إزاء خصوصية أطفالهم على الإنترنت، ولكنهم يتوقعون إلى حد كبير أن يتحمل الآباء المسؤولية.ويشعر حوالي 89% بالقلق الشديد أو إلى حد ما بشأن معرفة منصات التواصل الاجتماعي لمعلومات شخصية عن الأطفال. كما يزداد قلقهم بشأن المعلنين والألعاب عبر الإنترنت أو تطبيقات الألعاب التي تستخدم بيانات الأطفال، وبينما يقول معظم الأمريكيين (85%) إن الآباء يتحملون قدرًا كبيرًا من المسؤولية عن حماية خصوصية الأطفال عبر الإنترنت، فإن 59% يقولون ذلك أيضًا عن شركات التكنولوجيا و46% عن الحكومة.التنظيم الحكوميهناك دعم من الحزبين الجمهوري والديمقراطي لمزيد من التنظيم لما يمكن أن تفعله الشركات ببيانات الأشخاص.ويقول نحو 72% من الأمريكيين إنه ينبغي أن يكون هناك تنظيم أكثر مما هو موجود الآن؛ ويقول 7% فقط إنه يجب أن يكون هناك أقل. ويمتد الدعم لمزيد من التنظيم إلى مختلف الأطياف السياسية، حيث اتخذ هذا الموقف 78% من الديمقراطيين و68% من الجمهوريين.

إدارة الخصوصية عبر الإنترنت

يثق كثيرون في قدرتهم على اتخاذ قرارات الخصوصية الصحيحة، لكنهم أيضًا يشككون في أهمية أفعالهم، إذ يثق معظم من شاركوا في الاستبيان (78%) في قدرتهم على اتخاذ القرارات الصحيحة بشأن معلوماتهم الشخصية، لكن أغلبهم يتشككون في أن أي شيء يفعلونه سيحدث فرقًا كبيرًا.

فقط حوالي 1 من كل 5 على ثقة من أن أولئك الذين لديهم معلوماتهم الشخصية سوف يتعاملون معها بمسؤولية، وهناك 6 من كل 10 من المشاركين في الاستطلاع يتخطون قراءة سياسات الخصوصية بشكل متكرر، ويقولون إن الطبيعة الطويلة والتقنية لسياسات الخصوصية من الممكن أن تحد من فائدتها ــ وأن المستهلكين يفتقرون إلى الاختيارات الهادفة.

التحميل الزائد لكلمة المرور

يشعر كثيرون من المشاركين في الاستطلاع بالإرهاق بسبب مواكبة كلمات المرور، ويتخلى نصفهم تقريبًا عن الكلمات الآمنة من حسابات وسائل التواصل الاجتماعي إلى الخدمات المصرفية عبر الهاتف المحمول وخدمات البث المباشر، ويجب على المستخدمين تتبع عدد من كلمات المرور، وهذا يمكن أن يجعل كثيرين منهم يشعرون بالتعب والاستسلام وحتى القلق.

ووجد هذا الاستطلاع أن 7 من كل 10 من المشاركين (69%) يشعرون بالإرهاق بسبب عدد كلمات المرور التي يتعين عليهم تتبعها.

وأفاد ما يقرب من النصف (45%) عن شعورهم بالقلق بشأن ما إذا كانت كلمات المرور الخاصة بهم قوية وآمنة.

ولكن بالرغم من هذه المخاوف، يقول نصف البالغين فقط إنهم عادة ما يختارون كلمات المرور الأكثر أمانًا، حتى لو كان من الصعب تذكرها. وتختار حصة أصغر قليلًا كلمات المرور التي يسهل تذكرها، حتى لو كانت أقل أمانًا.

أمن الهاتف الذكي

يقوم معظم مستخدمي الهواتف الذكية بقفل هواتفهم، لكن المجموعات الأكبر سنًا أقل احتمالًا للقيام بذلك، فهناك 16% من مستخدمي الهواتف الذكية لا يستخدمون ميزات الأمان - مثل رمز المرور أو بصمة الإصبع أو التعرف على الوجه - لفتح هواتفهم، وهذا أكثر شيوعًا بين مستخدمي الهواتف الذكية الأكبر سنًا.

والأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 65 عامًا أو أكثر لا يستخدمون ميزة الأمان لفتح أجهزتهم المحمولة أكثر من البالغين الذين تقل أعمارهم عن 30 عامًا (28% مقابل 9%).

خروقات البيانات والاختراقات

تأتي بيئة البيانات اليوم أيضًا مصحوبة بمخاطر ملموسة: فقد وقعت المعلومات الشخصية لبعض المستخدمين في الأيدي الخطأ، ويقول ربع المشاركين في الاستطلاع (26%) إن شخصًا ما قام بوضع رسوم احتيالية على بطاقة الخصم أو الائتمان الخاصة بهم خلال الـ12 شهرًا الماضية، و11% تم الاستيلاء على بريدهم الإلكتروني أو حساباتهم على وسائل التواصل الاجتماعي دون إذن، في حين أن 7% حاول أحدهم فتح خط ائتمان أو التقدم بطلب للحصول على قرض باسمهم، وإجمالاً، فقد شهد 34% واحدًا على الأقل من هذه الأشياء في العام الماضي.

-5101 شاركوا في استبيان حول خصوصية البيانات الشخصية.

-%67 لا يعرفون سوى القليل أو لا يعرفون شيئًا تقريبًا عما تفعله الشركات ببياناتهم الشخصية.

-%59 يعرفون القليل.

-%77 لا يثقون باعتراف قادة شركات التواصل الاجتماعي بتحمل مسؤولية إساءة استخدام البيانات.

-%71 ليس لديهم ثقة تذكر في أن قادة التكنولوجيا سيتحملون مسؤولية الحكومة عن الأخطاء في البيانات.

-%78 يثقون بقدرتهم على اتخاذ القرارات الصحيحة بشأن معلوماتهم الشخصية لكنهم يتشككون بأن ما يفعلونه يحدث فرقًا كبيرًا.

-1 من كل 5 واثقون أنهم يتعاملون مع بياناتهم الشخصية بمسؤولية.

-6 من كل 10 يتخطون قراءة سياسات الخصوصية بشكل متكرر.

-%69 يشعرون بالإرهاق من كثرة كلمات المرور التي يتعين عليهم تتبعها واستخدامها.

-%45 قلقون ما إن كانت كلمات المرور الخاصة بهم قوية وآمنة.

- %50 من البالغين يختارون عادة كلمات المرور الأكثر أمانًا حتى لو كان تذكرها صعبًا.

-%16 من مستخدمي الهواتف الذكية لا يستخدمون ميزات الأمان مثل رمز المرور أو بصمة الإصبع لفتح هواتفهم.