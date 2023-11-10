67 % من المستخدمين قلقون من خصوصية البيانات

(MENAFN
- Al Watan) كل نقرة أو ضغطة أصبع على لوحة مفاتيح الكمبيوتر أو الجوال تترك أثرًا رقميًا يتضمن معلومات تخص المستخدم بشكل أو بآخر، ويجعل الناس غير مرتاحين بشأن بياناتهم الشخصية، حيث يشعرون أنهم ليس لديهم سيطرة تذكر على كيفية استخدامها.
ويتزايد هذا الحذر عند جمع البيانات الحكومية، وهذا القلق ينشأ من استخدام الشركات والجهات المختلفة لبياناتهم.
يسري هذا القلق في كل دول العالم، وهو ذو أهمية خاصة بالنظر إلى المناقشات التي تتراوح من تنظيم الذكاء الاصطناعي إلى حماية الأطفال على وسائل التواصل الاجتماعي، لأنها تلعب دورًا في الحياة اليومية للناس من خلال كلمات المرور التي يختارونها، وسياسات الخصوصية التي يوافقون عليها، والتكتيكات التي يتخذونها - أو لا يتخذونها - لتأمين معلوماتهم الشخصية.
شعور متنام بالقلق
نحو 67% من نحو 5000 بالغ شاركوا في استبيان أكدوا أنهم لا يعرفون ما الذي تفعله الشركات ببياناتهم.
ووفقا لمسح جديد أجراه مركز بيو للأبحاث في الفترة من 15 إلى 21 مايو 2023، شارك فيه 5101 بالغ أمريكي تناول خصوصية البيانات، وسعى إلى معرفة آراء الناس وتجاربهم نتيجة الشعور المتنامي بالقلق بشأن كيفية استخدام الشركات والحكومة لمعلوماتهم.
ويقول الجمهور إنهم لا يفهمون ما تفعله الشركات ببياناتهم، ويقول حوالي 67% إنهم لا يفهمون سوى القليل أو لا يفهمون شيئًا تقريبًا عما تفعله الشركات ببياناتهم الشخصية، مقارنة بـ 59% يقولون إنهم يعرفون القليل.
تقسيم حزبي
وفقًا للاستطلاع فإن الانتماء الحزبي أثر على قلق الناس ودرجته بشأن البيانات الشخصية، فقد أصبح الأمريكيون - خاصة الجمهوريون - أكثر قلقًا بشأن كيفية استخدام الحكومة لبياناتهم. وارتفعت نسبة الذين يقولون إنهم قلقون بشأن استخدام الحكومة لبيانات الأشخاص من 64% في عام 2019 إلى 71% اليوم.
ويعكس هذا القلق المتزايد بين الجمهوريين (من 63% إلى 77%)، في حين ظلت مخاوف الديمقراطيين ثابتة. (تضم كل مجموعة أولئك الذين يميلون إلى الطرف المعني)، ويعتقد معظمهم أنهم ليس لديهم سيطرة تذكر على ما تفعله الشركات أو الحكومة ببياناتهم، وهم يشعرون بهذه الطريقة تجاه البيانات التي تجمعها الشركات (73%) والحكومة (79%).
غياب الثقة
أظهرت الدراسة أنه ليس لدى الأمريكيين ثقة كبيرة في أن المسؤولين التنفيذيين في وسائل التواصل الاجتماعي سيتعاملون بشكل مسؤول مع خصوصية المستخدم، وحوالي 77% من الأمريكيين ليس لديهم ثقة كبيرة أو معدومة في قادة شركات التواصل الاجتماعي للاعتراف العلني بالأخطاء وتحمل المسؤولية عن إساءة استخدام البيانات، كما أنهم ليسوا أكثر تفاؤلًا بشأن قدرة الحكومة على كبح جماحهم، فهناك 71% ليس لديهم ثقة تذكر في أن قادة التكنولوجيا سيتحملون مسؤولية الحكومة عن الأخطاء في البيانات.
الذكاء الاصطناعي
مع قيام الذكاء الاصطناعي برفع آفاق جديدة في كيفية استخدام بيانات الأشخاص يرتفع القلق بين أولئك الذين سمعوا عن الذكاء الاصطناعي.
70% ليس لديهم ثقة كبيرة أو معدومة في الشركات لاتخاذ قرارات مسؤولة حول كيفية استخدامها في منتجاتهم، ويتوقع الجمهور أن يؤدي دور الذكاء الاصطناعي في جمع البيانات إلى عواقب غير مقصودة وانزعاج عام، ويقول حوالي 8 من كل 10 ممن هم على دراية بالذكاء الاصطناعي إن استخدامه من قبل الشركات سيؤدي إلى استخدام المعلومات الشخصية للأشخاص بطرق لن يكونوا مرتاحين لها (81%) أو لم تكن مقصودة في الأصل (80%).
خصوصية الأطفال على الإنترنت
يشعر الناس بالقلق إزاء خصوصية أطفالهم على الإنترنت، ولكنهم يتوقعون إلى حد كبير أن يتحمل الآباء المسؤولية.
ويشعر حوالي 89% بالقلق الشديد أو إلى حد ما بشأن معرفة منصات التواصل الاجتماعي لمعلومات شخصية عن الأطفال. كما يزداد قلقهم بشأن المعلنين والألعاب عبر الإنترنت أو تطبيقات الألعاب التي تستخدم بيانات الأطفال، وبينما يقول معظم الأمريكيين (85%) إن الآباء يتحملون قدرًا كبيرًا من المسؤولية عن حماية خصوصية الأطفال عبر الإنترنت، فإن 59% يقولون ذلك أيضًا عن شركات التكنولوجيا و46% عن الحكومة.
التنظيم الحكومي
هناك دعم من الحزبين الجمهوري والديمقراطي لمزيد من التنظيم لما يمكن أن تفعله الشركات ببيانات الأشخاص.
ويقول نحو 72% من الأمريكيين إنه ينبغي أن يكون هناك تنظيم أكثر مما هو موجود الآن؛ ويقول 7% فقط إنه يجب أن يكون هناك أقل. ويمتد الدعم لمزيد من التنظيم إلى مختلف الأطياف السياسية، حيث اتخذ هذا الموقف 78% من الديمقراطيين و68% من الجمهوريين.
إدارة الخصوصية عبر الإنترنت
يثق كثيرون في قدرتهم على اتخاذ قرارات الخصوصية الصحيحة، لكنهم أيضًا يشككون في أهمية أفعالهم، إذ يثق معظم من شاركوا في الاستبيان (78%) في قدرتهم على اتخاذ القرارات الصحيحة بشأن معلوماتهم الشخصية، لكن أغلبهم يتشككون في أن أي شيء يفعلونه سيحدث فرقًا كبيرًا.
فقط حوالي 1 من كل 5 على ثقة من أن أولئك الذين لديهم معلوماتهم الشخصية سوف يتعاملون معها بمسؤولية، وهناك 6 من كل 10 من المشاركين في الاستطلاع يتخطون قراءة سياسات الخصوصية بشكل متكرر، ويقولون إن الطبيعة الطويلة والتقنية لسياسات الخصوصية من الممكن أن تحد من فائدتها ــ وأن المستهلكين يفتقرون إلى الاختيارات الهادفة.
التحميل الزائد لكلمة المرور
يشعر كثيرون من المشاركين في الاستطلاع بالإرهاق بسبب مواكبة كلمات المرور، ويتخلى نصفهم تقريبًا عن الكلمات الآمنة من حسابات وسائل التواصل الاجتماعي إلى الخدمات المصرفية عبر الهاتف المحمول وخدمات البث المباشر، ويجب على المستخدمين تتبع عدد من كلمات المرور، وهذا يمكن أن يجعل كثيرين منهم يشعرون بالتعب والاستسلام وحتى القلق.
ووجد هذا الاستطلاع أن 7 من كل 10 من المشاركين (69%) يشعرون بالإرهاق بسبب عدد كلمات المرور التي يتعين عليهم تتبعها.
وأفاد ما يقرب من النصف (45%) عن شعورهم بالقلق بشأن ما إذا كانت كلمات المرور الخاصة بهم قوية وآمنة.
ولكن بالرغم من هذه المخاوف، يقول نصف البالغين فقط إنهم عادة ما يختارون كلمات المرور الأكثر أمانًا، حتى لو كان من الصعب تذكرها. وتختار حصة أصغر قليلًا كلمات المرور التي يسهل تذكرها، حتى لو كانت أقل أمانًا.
أمن الهاتف الذكي
يقوم معظم مستخدمي الهواتف الذكية بقفل هواتفهم، لكن المجموعات الأكبر سنًا أقل احتمالًا للقيام بذلك، فهناك 16% من مستخدمي الهواتف الذكية لا يستخدمون ميزات الأمان - مثل رمز المرور أو بصمة الإصبع أو التعرف على الوجه - لفتح هواتفهم، وهذا أكثر شيوعًا بين مستخدمي الهواتف الذكية الأكبر سنًا.
والأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 65 عامًا أو أكثر لا يستخدمون ميزة الأمان لفتح أجهزتهم المحمولة أكثر من البالغين الذين تقل أعمارهم عن 30 عامًا (28% مقابل 9%).
خروقات البيانات والاختراقات
تأتي بيئة البيانات اليوم أيضًا مصحوبة بمخاطر ملموسة: فقد وقعت المعلومات الشخصية لبعض المستخدمين في الأيدي الخطأ، ويقول ربع المشاركين في الاستطلاع (26%) إن شخصًا ما قام بوضع رسوم احتيالية على بطاقة الخصم أو الائتمان الخاصة بهم خلال الـ12 شهرًا الماضية، و11% تم الاستيلاء على بريدهم الإلكتروني أو حساباتهم على وسائل التواصل الاجتماعي دون إذن، في حين أن 7% حاول أحدهم فتح خط ائتمان أو التقدم بطلب للحصول على قرض باسمهم، وإجمالاً، فقد شهد 34% واحدًا على الأقل من هذه الأشياء في العام الماضي.
-5101 شاركوا في استبيان حول خصوصية البيانات الشخصية.
-%67 لا يعرفون سوى القليل أو لا يعرفون شيئًا تقريبًا عما تفعله الشركات ببياناتهم الشخصية.
-%59 يعرفون القليل.
-%77 لا يثقون باعتراف قادة شركات التواصل الاجتماعي بتحمل مسؤولية إساءة استخدام البيانات.
-%71 ليس لديهم ثقة تذكر في أن قادة التكنولوجيا سيتحملون مسؤولية الحكومة عن الأخطاء في البيانات.
-%78 يثقون بقدرتهم على اتخاذ القرارات الصحيحة بشأن معلوماتهم الشخصية لكنهم يتشككون بأن ما يفعلونه يحدث فرقًا كبيرًا.
-1 من كل 5 واثقون أنهم يتعاملون مع بياناتهم الشخصية بمسؤولية.
-6 من كل 10 يتخطون قراءة سياسات الخصوصية بشكل متكرر.
-%69 يشعرون بالإرهاق من كثرة كلمات المرور التي يتعين عليهم تتبعها واستخدامها.
-%45 قلقون ما إن كانت كلمات المرور الخاصة بهم قوية وآمنة.
- %50 من البالغين يختارون عادة كلمات المرور الأكثر أمانًا حتى لو كان تذكرها صعبًا.
-%16 من مستخدمي الهواتف الذكية لا يستخدمون ميزات الأمان مثل رمز المرور أو بصمة الإصبع لفتح هواتفهم.
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