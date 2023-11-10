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لماذا تشتكي النساء أعمال المنزل تخلصهن من التوتر

11/10/2023 11:12:25 PM
(MENAFN- Al Watan) ينظر كثير من الناس إلى اليوجا كوسيلة للاسترخاء، لكن، دراسة حديثة تشير إلى أن سقي النباتات وتعليق الغسيل يمكن أن يكون أكثر فعالية في تخفيف التوتر.
وعلق ظرفاء على الأمر بالتساؤل:
ـ لماذا تشتكي النساء إذا من الأعمال المنزلية مثل تعليق الغسيل ونشره إذا كان مما يخفف من التوتر ويجعلهن أكثر استرخاء؟
ووفقًا لنتائج استطلاع أجري عبر الإنترنت وشمل 2000 شخص، فإن حوالي 91 % من المستطلعين يعدون الأعمال المنزلية طريقة للتخلص من الضغط، حيث يشعر 25 % منهم بالهدوء عند تنظيف الغرفة باستخدام مكنسة كهربائية، و18 % منهم يكونون أكثر راحة عند استلقائهم تحت غطاء السيارة لإصلاحها، ويستمتع 31 % بسقي النباتات بالماء، ويحب 28 % تعليق الملابس (نشرها) في الهواء الطلق.
الهدوء في المهام اليومية
أشارت الدراسة إلى أن نحو 91 %، وافقوا على أنه يمكن العثور على الهدوء في المهام اليومية، مع اعتقاد 56% أن الوظائف الدنيوية يمكن أن تكون أكثر استرخاءً من الأساليب التقليدية مثل التأمل. ولكن الأمر الأقل إثارة للدهشة هو أن ((النشاط)) الأكثر شعبية لتخفيف التوتر كان إعداد كوب من الشاي أو القهوة - والذي اختاره ما يقرب من النصف (49 %). وقالت عالمة النفس الدكتورة ليزا دورن عن النتائج ((من المثير للاهتمام أن نرى كم أن أبسط المهام التي تبدو عادية في الحياة تكون في الواقع مهدئة))، موضحة أن الوظائف اليومية يمكن أن تطلق الإندورفين المرتبط بـ((مراكز المتعة)) في الدماغ.
وأضافت ((إن زيادة مستويات الإندورفين بانتظام يمكن أن يؤدي أيضا إلى تحسين مزاجك ودرء القلق والتوتر)).
2000 شخص يشاركون في استطلاع عبر الإنترنت.
%91 منهم يعدون الأعمال المنزلية طريقة للتخلص من الضغط.
%56 يعتقدون أن المهام اليومية أكثر استرخاءً من الأساليب التقليدية مثل التأمل.
%25 منهم يشعرون بالهدوء عند تنظيف الغرفة باستخدام مكنسة كهربائية.
%18 منهم يكونون أكثر راحة عند استلقائهم تحت غطاء السيارة لإصلاحها.
%31 يتمتعون بسقي النباتات بالماء.
%28 يسترخون عند تعليق الملابس في الهواء الطلق.
%49 يعتقدون أن إعداد كوب من الشاي أو القهوة هو ((النشاط)) الأكثر شعبية لتخفيف التوتر.
أساليب تقليدية للتخلص من التوتر
جَرب ممارسة اليوغا للتخلص من التوتر.
احصل على قسط كافٍ من النوم.
ممارسة الأنشطة البدنية مثل التجول أو الجري أو ركوب الدراجة أو السباحة أو الأثقال.
اتباع نظام غذائي مفيد فيه كثير من الفواكه والخضروات والحبوب الكاملة.
تجنب العادات غير الصحية مثل الإفراط في شرب الكافيين أو الكحوليات أو التدخين.
ممارسة التأمل، وهو يمنح الشعور بالهدوء والسلام والتوازن.
الضحك حتى لو ضحكة زائفة عند الشعور بالضيق.
التواصل مع الآخرين بدل الانعزال.
كُن حازمًا وتعود على الرفض وفوض بعض المهام لغيرك.
احتفظ بسجل دون به كل ما يجول في خاطرك من أفكار ومشاعر.
تابِعِ الموسيقى لأنها تقدم تسلية ذهنية وتقلل التشنج العضلي وهرمونات التوتر.

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