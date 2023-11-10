75 دولة افريقية يناقشون تعميق التجارة البينية

MENAFN - Brazil-Arab News Agency (ANBA))

القاهرة – انطلقت اليوم الخميس النسخة الثالثة من معرض التجارة البينية الإفريقية، والمقام في القاهرة خلال الفترة من 9 إلى 15 نوفمبر الجاري، وينظمه البنك الإفريقي للتصدير والاستيراد“أفريكسيم بنك” بالتعاون مع مفوضية الاتحاد الإفريقي وأمانة اتفاقية منطقة التجارة الحرة الإفريقية.

وقال المهندس أحمد سمير وزير التجارة الخارجية والصناعة المصري، أن الحكومة المصرية تعمل بالتنسيق مع حكومات الدول الشقيقة على تذليل كافة العقبات التي قد تعرقل التكامل الاقتصادي الإقليمي، ولا تدخر جهداً في مشاركة خبراتها مع الدول الأفريقية والتقدم بمبادرات لتنمية التعاون الاقتصادي بين دول القارة.

وأضاف نعمل على تشجيع مجتمع الأعمال المصري على الانخراط في التعاون مع مجتمع الأعمال بالدول الأفريقية بما يسهم في تنمية التجارة البينية القارية، وتعميق التكامل الاقتصادي الإقليمي في ظل منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية، والمضي قدما نحو مزيد من التكامل بما يسهم في خدمة شعوب القارة ومساعدتهم على تحسين المستويات المعيشية وتطوير القدرات الإنتاجية لتحقيق الرفاهية والازدهار.

وزير التجارة المصري ونائب رئيس بنك التنمية الافريقي أثناء التجول في معرض التجارة البينية الإفريقية والذي يشارك فيه 1600 عارض

وأوضح الوزير أن المعرض يعقد في مصر للمرة الثانية إذ أقيمت دورته الأولى عام 2018 وشهدت نجاحاَ كبيراَ سواء من حيث عدد المشاركين أو حجم الأعمال والفعاليات المنظمة، وهو ما ساهم في تشجيع الأطراف المنظمة للمعرض لإقامة الدورة الحالية على أرض مصر، خاصة أن الدورة الحالية تأتى وسط تحديات دولية عالمية وإقليمية وظرف اقتصادي عالمي عصيب منذ جائحة كورونا.

وشدد الوزير علي ضرورة تسريع وتيرة إعلان تنفيذ اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية، والتي قامت دول القارة بإقرارها كرؤية موحدة لتحقيق التنمية الشاملة في القارة والتي من شأنها تعزيز مكانة أفريقيا في الاقتصاد العالمي.

ولفت الوزير إلي أن النسخة الحالية من المعرض تحظى بمشاركة 75 دولة وأكثر من 1600 عارض ويمثل فرصة متميزة لعقد الصفقات التجارية والاستثمارية الرامية إلى تحقيق التكامل الاقتصادي والاستثماري بالقارة.

ونوه سمير أن الدورة الحالية من المعرض تمثل فرصة حقيقية لفتح أفاق جديدة للتعاون بين الدول الأفريقية في ضوء زيادة عدد العارضين والوفود المشاركة وكذا الفعاليات التي من المنتظر إتمامها خلال أيام المعرض، كما أنها تعد فرصة لتبادل الخبرات في مجالات التعاون المختلفة والتعريف بالتطورات في القطاعات الإنتاجية في الدول الأفريقية.

وقالت كانايو أواني نائب رئيس البنك الإفريقي للتصدير والاستيراد“أفريكسيم بنك”، إن الصناعات الإبداعية مثل الموسيقى والموضة والرياضة والطهي تنتج إيرادات بقيمة 2.3 تريليون دولار سنويًا بالعالم، ورغم ذلك لا تتعدى نسبة مساهمة إفريقيا في هذه الصناعة 1%.

وأضافت خلال افتتاح فعاليات المعرض الإفريقي للتجارة البينية، أن قارة إفريقيا تمتلئ بالإبداع والقصص غير المحكية من ليالي الصحراء للساحل، وأن ًهناك الكثير من الإبداع منتظر القيام به من أبناء القارة السمراء.

وأوضحت أن الأيام القادمة ستشهد اكتشاف مواهب المزيد من الأفارقة بالصناعات الخلاقة مثل الموسيقي وغيرها، حيث أن الكثير من المجالات الخاصة بالترفيه والإبداع يمكنها توليد الكثير من الأرباح.









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