75 دولة افريقية يناقشون تعميق التجارة البينية

MENAFN - Brazil-Arab News Agency (ANBA))

القاهرة – انطلقت اليوم الخميس النسخة الثالثة من معرض التجارة البينية الإفريقية، والمقام في القاهرة خلال الفترة من 9 إلى 15 نوفمبر الجاري، وينظمه البنك الإفريقي للتصدير والاستيراد“أفريكسيم بنك” بالتعاون مع مفوضية الاتحاد الإفريقي وأمانة اتفاقية منطقة التجارة الحرة الإفريقية.

وقال المهندس أحمد سمير وزير التجارة الخارجية والصناعة المصري، أن الحكومة المصرية تعمل بالتنسيق مع حكومات الدول الشقيقة على تذليل كافة العقبات التي قد تعرقل التكامل الاقتصادي الإقليمي، ولا تدخر جهداً في مشاركة خبراتها مع الدول الأفريقية والتقدم بمبادرات لتنمية التعاون الاقتصادي بين دول القارة.

وأضاف نعمل على تشجيع مجتمع الأعمال المصري على الانخراط في التعاون مع مجتمع الأعمال بالدول الأفريقية بما يسهم في تنمية التجارة البينية القارية، وتعميق التكامل الاقتصادي الإقليمي في ظل منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية، والمضي قدما نحو مزيد من التكامل بما يسهم في خدمة شعوب القارة ومساعدتهم على تحسين المستويات المعيشية وتطوير القدرات الإنتاجية لتحقيق الرفاهية والازدهار.

وزير التجارة المصري ونائب رئيس بنك التنمية الافريقي أثناء التجول في معرض التجارة البينية الإفريقية والذي يشارك فيه 1600 عارض

وأوضح الوزير أن المعرض يعقد في مصر للمرة الثانية إذ أقيمت دورته الأولى عام 2018 وشهدت نجاحاَ كبيراَ سواء من حيث عدد المشاركين أو حجم الأعمال والفعاليات المنظمة، وهو ما ساهم في تشجيع الأطراف المنظمة للمعرض لإقامة الدورة الحالية على أرض مصر، خاصة أن الدورة الحالية تأتى وسط تحديات دولية عالمية وإقليمية وظرف اقتصادي عالمي عصيب منذ جائحة كورونا.

وشدد الوزير علي ضرورة تسريع وتيرة إعلان تنفيذ اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية، والتي قامت دول القارة بإقرارها كرؤية موحدة لتحقيق التنمية الشاملة في القارة والتي من شأنها تعزيز مكانة أفريقيا في الاقتصاد العالمي.

ولفت الوزير إلي أن النسخة الحالية من المعرض تحظى بمشاركة 75 دولة وأكثر من 1600 عارض ويمثل فرصة متميزة لعقد الصفقات التجارية والاستثمارية الرامية إلى تحقيق التكامل الاقتصادي والاستثماري بالقارة.

ونوه سمير أن الدورة الحالية من المعرض تمثل فرصة حقيقية لفتح أفاق جديدة للتعاون بين الدول الأفريقية في ضوء زيادة عدد العارضين والوفود المشاركة وكذا الفعاليات التي من المنتظر إتمامها خلال أيام المعرض، كما أنها تعد فرصة لتبادل الخبرات في مجالات التعاون المختلفة والتعريف بالتطورات في القطاعات الإنتاجية في الدول الأفريقية.

وقالت كانايو أواني نائب رئيس البنك الإفريقي للتصدير والاستيراد“أفريكسيم بنك”، إن الصناعات الإبداعية مثل الموسيقى والموضة والرياضة والطهي تنتج إيرادات بقيمة 2.3 تريليون دولار سنويًا بالعالم، ورغم ذلك لا تتعدى نسبة مساهمة إفريقيا في هذه الصناعة 1%.

وأضافت خلال افتتاح فعاليات المعرض الإفريقي للتجارة البينية، أن قارة إفريقيا تمتلئ بالإبداع والقصص غير المحكية من ليالي الصحراء للساحل، وأن ًهناك الكثير من الإبداع منتظر القيام به من أبناء القارة السمراء.

وأوضحت أن الأيام القادمة ستشهد اكتشاف مواهب المزيد من الأفارقة بالصناعات الخلاقة مثل الموسيقي وغيرها، حيث أن الكثير من المجالات الخاصة بالترفيه والإبداع يمكنها توليد الكثير من الأرباح.









Egyptian Ministry of Trade and Industry Egyptian Ministry of Trade and Industry