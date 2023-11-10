تعرّض منزل لاعب شباب الأهلي السابق لعملية سطو في أمستردام

فتحت الشرطة الهولندية تحقيقا في حادث سطو وقع أول من أمس (الخميس) في منزل أسامة السعيدي لاعب المنتخب المغربي وشباب الأهلي السابق، في منطقة أبكود بضواحي مدينة أمستردام.

وكشفت صحيفة " تلغراف" الهولندية، أن الجاني قام بالسطو على منزل السعيدي واحتجاز زوجته مع تهديدها بالسلاح الأبيض، قبل أن يقوم بسرقة مجموعة من الأغراض الثمينة من المنزل ويلوذ بالفرار.

وقال متحدث باسم الشرطة المركزية الهولندية إن منفذ عملية السطو رجل نحيف البنية، يبلغ طوله حوالي 1.85 متر، مشددا على أن التحقيقات مازالت جارية بحثا عن شهود ومعلومات أخرى عن اللص.

ولعب أسامة السعيدي لشباب الأهلي في موسم 2015- 2016، كما لعب لعدد من الأندية الأوروبية، أبرزها ليفربول وستوك سيتي في الدوري الإنجليزي من 2012 إلى 2015، وأف سي تفينتي الهولندي من 2017 إلى 2019، و حمل قميص المنتخب المغربي من 2011 حتى 2015 واعتزل اللعب في 2020.

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