«ليوناردو» تبرز استخدامات الذكاء الاصطناعي

تشارك شركة ((ليوناردو)) في فعاليات معرض دبي للطيران 2023، حيث تسلط الضوء على اختصاصاتها الأساسية وابتكاراتها في استخدام الذكاء الاصطناعي.

وتتمتع شركة ((ليوناردو)) بحضور يمتد لأكثر من 50 عاماً في الإمارات، التي تمثل أحد أكبر أسواق التصدير للشركة، مع مجموعة متنوعة للغاية من المنتجات والخدمات والتعاون في القطاعين المدني والدفاعي، فهناك أكثر من 100 طائرة عمودية يتم استخدامها لنقل كبار الشخصيات، ودعم صناعة الطاقة وخدمات الإنقاذ والأمن، وذلك ضمن أحد المراكز اللوجستية الرئيسية، التي أنشأتها شركة ((ليوناردو)) مع الشريك المحلي ((طيران أبوظبي)).

وفي الوقت الحالي تهدف شركة ((ليوناردو)) إلى تعزيز شراكتها الاستراتيجية مع الإمارات، بالإضافة إلى توسيع مجالات التعاون مع الشركات والمؤسسات المحلية في المجالين الصناعي والتكنولوجي، وتدريب المهنيين ذوي المهارات العالية.