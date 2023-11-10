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«طاقة» تشارك في تنفيذ مشروع لنقل الكهرباء برومانيا

11/10/2023 7:24:34 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

أعلنت شركة أبوظبي الوطنية للطاقة (طاقة)، وشبكة الكهرباء الرومانية ((ترانس إلكتريكا))، وشركات ((ميريديام))، و((إي - إنفرا))، و((فلور))، توقيع مذكرة تفاهم استراتيجية لدراسة جدوى مشروع بنية تحتية لإنشاء خط لنقل التيار الكهربائي المستمر عالي الجهد في رومانيا.

وانطلاقاً من التزامها المشترك بضمان أمن الطاقة وتوفير الطاقة النظيفة، تعتزم هذه الشركات الخمس إجراء دراسة جدوى لتحديد المتطلبات التقنية والاقتصادية والقانونية اللازمة لإنجاز مشروع مهم يشمل أعمال تصميم، وإنشاء، وتطوير بنية تحتية لمد خط للتيار الكهربائي المستمر عالي الجهد تحت الأرض بطول 850 كيلومتراً، مما سيوفر طاقة كهربائية إضافية منخفضة الكربون بقدرة 5 جيجاواط للمجتمعات في رومانيا والاتحاد الأوروبي.

وقال جاسم حسين ثابت، الرئيس التنفيذي للمجموعة والعضو المنتدب في ((طاقة)): يسعدنا أن نشارك في هذا المشروع الطموح، الذي يأتي في إطار التعاون الاستراتيجي بين الحكومتين في الإمارات ورومانيا، والذي يمهد الطريق أمام مستقبل أنظمة الطاقة الكهربائية منخفضة الكربون في رومانيا.

وستوفر البنية التحتية للتيار الكهربائي المستمر عالي الجهد مستوى غير مسبوق من المرونة للقطاعات الحيوية ضمن منظومة الطاقة الوطنية، وتحفيز إنتاج الطاقة الخضراء في الوقت نفسه.

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