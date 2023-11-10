«سياحة أبوظبي» تتعاون مع «دليل ميشلان» لإطلاق مهرجان المأكولات

يُنظم ((دليل ميشلان))، بالتعاون مع دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، مهرجانه الأول للمأكولات بالمنطقة، خلال الفترة من 8 إلى 10 ديسمبر المقبل، في حديقة اللوفر أبوظبي بالمنطقة الثقافية في جزيرة السعديات، وذلك ضمن فعاليات موسم فنون الطهي في أبوظبي.

ويجمع مهرجان دليل ميشلان للمأكولات في أبوظبي طهاة من 16 مطعماً من ((دليل ميشلان))، تحت شعار ((اكتشف فن النكهات))، مقدماً قوائم مأكولات مُنسقة خصيصاً لهذا الحدث، علاوة على أطباق حصرية، وعروض ((طاولة الشيف))، ودروس لتعليم الطهي، وسوق لمنتجات ميشلان العالمية، ومحاصيل زراعية محلية.

وتسلط الدورة الأولى من المهرجان، الضوء على أهمية النكهات في رسم ملامح وهوية الأطباق المميزة. ويُعتبر مزج النكهات بتناغم مهارة مذهلة، وفناً بحد ذاته. وتعرض المطاعم المشاركة مذاقات فريدة، ضمن تجربة تجمع بين أبرع فنون الطهي وأرقى مستويات الجودة. ويعمل كل طاه على ابتكار قائمة أطباق مستوحاة من المأكولات المفضلة في منطقته الأصلية، والتي تأخذ الزوار في جولة حول فنون الطهي العالمية في قلب أبوظبي.

وقال جويندال بولينيك المدير العالمي لدليل ميشلان: يسرنا تقديم هذه التجربة لعشاق فنون الطهي في حديقة اللوفر أبوظبي، حيث يُمكنهم لقاء الطهاة، ومشاهدة إبداعاتهم، مع تذوق أشهى الأطباق الحصرية.