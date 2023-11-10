الإمارات وكوريا تستشرفان فرص الاستثمار

بحث معالي عبد الله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، مع لي يونغ، وزيرة المشروعات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة في جمهورية كوريا، سبل تعزيز التعاون الاقتصادي، ودعم وصول مجتمعي الأعمال والشركات الناشئة من الجانبين إلى الفرص الاستثمارية المتاحة في أسواقهما، بما يدعم النمو المستدام لاقتصاد البلدين.

وأكد معالي عبد الله بن طوق أن علاقات التعاون والشراكة بين الإمارات وجمهورية كوريا تمثل قصة نجاح ملهمة، ونموذجاً يحتذى به في العلاقات الدولية، لما حققته من إنجازات في جميع القطاعات ذات الاهتمام المشترك.

وقال: إن الرؤى والأهداف المشتركة لقيادتي البلدين تعكس الأهمية الخاصة، التي تحظى بها هذه الشراكة الاستراتيجية، والرغبة القوية لترسيخ أواصر العلاقات الثنائية المثمرة بين البلدين، والانطلاق من خلالها نحو عهد جديد من التعاون المستدام في جميع مجالات التعاون المشترك ولا سيما الاقتصادي، بما يسهم في تعزيز الرخاء والرفاه لشعبي البلدين.

وأشار إلى أن الإمارات تعول على قطاع ريادة الأعمال في دعم نموذجها الاقتصادي الجديد، تنفيذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة، ليكون ضمن الأفضل عالمياً، تماشياً مع محددات مئوية الإمارات 2071، وانسجاماً مع رؤية ((نحن الإمارات 2031))، مؤكداً حرص الإمارات على العمل مع الشركاء في جمهورية كوريا لدعم توسع الشركات الناشئة في أسواق البلدين، خلال المرحلة المقبلة.

وأوضح أن حكومة الإمارات عملت على مدار السنوات الماضية على ترسيخ بيئة داعمة لنمو وازدهار أنشطة الشركات الناشئة داخل أسواق الدولة، ومعززة لوصول منتجاتها إلى الأسواق الخارجية، وذلك خلال مرونة المنظومة التشريعية الاقتصادية، وتبني مبادرات تسهم في توفير كل أنواع التدريب والتأهيل وأدوات التمويل اللازمة لرواد الأعمال بالتعاون مع شريحة واسعة من الشركاء الاستراتيجيين محلياً وإقليمياً وعالمياً.

من جهتها، أكدت لي يونغ، وزيرة المشروعات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة في كوريا، حرص بلادها على تعزيز الشراكة الاقتصادية مع دولة الإمارات كونها مركزاً عالمياً استراتيجياً للمستثمرين ورواد الأعمال الكوريين، مشيرة إلى أهمية تعزيز التعاون بين مجتمعي الأعمال وأصحاب الشركات الناشئة في البلدين، بما يسهم في تعزيز نمو أعمال الشركات الكورية والإماراتية، والعمل المشترك على فتح مسارات جديدة للتعاون لا سيما في قطاعات الاقتصاد الجديد والتكنولوجيا المتقدمة.

وأشادت بالبيئة الاستثمارية في دولة الإمارات وما توفره من تسهيلات وتشريعات مرنة وبنية تحتية متطورة وموقع جغرافي استراتيجي وفرص استثمارية واعدة، من شأنها أن تسرع نمو الشركات الناشئة، ووصولها إلى أسواق جديدة.

في سياق متصل، بحث معالي عبدالله بن طوق المري مع أوه سي-هون، عمدة العاصمة الكورية سيئول، تعزيز علاقات التعاون الاقتصادي واستكشاف المزيد من الفرص المتاحة، التي من شأنها فتح مسارات جديدة للشركات الناشئة ورواد الأعمال.