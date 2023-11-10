شراكة استراتيجية بين «أدنوك للحفر» و«ألفاظبي»

(MENAFN
- Al-Bayan)
أعلنت ((أدنوك للحفر)) و((ألفا ظبي القابضة)) توقيع اتفاقية لتأسيس شراكة استثمارية استراتيجية، تهدف لاستثمار ما يصل إلى 5.50 مليارات درهم للاستحواذ على شركات مزودة للتكنولوجيا في قطاعي خدمات حقول النفط والطاقة.
وستمتلك ((أدنوك للحفر)) حصة تبلغ 51 % من الشراكة، بينما ستمتلك ((ألفا ظبي القابضة)) حصة 49 % منها، وستجمع هذه الشراكة بين قدرات شركة رائدة في مجال الحفر وخدمات حقول النفط، ومجموعة استثمارية إماراتية بارزة تتمتع بسجل حافل في تعزيز نمو الأعمال في مختلف القطاعات، وستتولى شركة ((لونيت كابيتال ليميتد)) دعم هذه الشراكة الاستراتيجية في مجال إدارة الأصول.
وقال عبدالرحمن عبدالله الصيعري، الرئيس التنفيذي لشركة ((أدنوك للحفر)): تمثل هذه الشراكة الاستراتيجية مع ((ألفا ظبي)) خطوة مهمة تؤثر بشكل إيجابي على دعم نمو ((أدنوك للحفر)) وتحقيق قيمة أكبر لمساهميها.
من جهته، قال المهندس حمد العامري، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة ((ألفا ظبي القابضة)): الشراكة تمثل محطة مهمة في مسيرة التزامنا المستمرة بالدفع بعجلة النمو وتعزيز الابتكار في مجال الطاقة. ونتطلع من خلال الجمع بين خبراتنا المشتركة، لاستكشاف فرص جديدة وتحقيق قيمة مستدامة.
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