شراكة استراتيجية بين «أدنوك للحفر» و«ألفاظبي»

أعلنت ((أدنوك للحفر)) و((ألفا ظبي القابضة)) توقيع اتفاقية لتأسيس شراكة استثمارية استراتيجية، تهدف لاستثمار ما يصل إلى 5.50 مليارات درهم للاستحواذ على شركات مزودة للتكنولوجيا في قطاعي خدمات حقول النفط والطاقة.

وستمتلك ((أدنوك للحفر)) حصة تبلغ 51 % من الشراكة، بينما ستمتلك ((ألفا ظبي القابضة)) حصة 49 % منها، وستجمع هذه الشراكة بين قدرات شركة رائدة في مجال الحفر وخدمات حقول النفط، ومجموعة استثمارية إماراتية بارزة تتمتع بسجل حافل في تعزيز نمو الأعمال في مختلف القطاعات، وستتولى شركة ((لونيت كابيتال ليميتد)) دعم هذه الشراكة الاستراتيجية في مجال إدارة الأصول.

وقال عبدالرحمن عبدالله الصيعري، الرئيس التنفيذي لشركة ((أدنوك للحفر)): تمثل هذه الشراكة الاستراتيجية مع ((ألفا ظبي)) خطوة مهمة تؤثر بشكل إيجابي على دعم نمو ((أدنوك للحفر)) وتحقيق قيمة أكبر لمساهميها.

من جهته، قال المهندس حمد العامري، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة ((ألفا ظبي القابضة)): الشراكة تمثل محطة مهمة في مسيرة التزامنا المستمرة بالدفع بعجلة النمو وتعزيز الابتكار في مجال الطاقة. ونتطلع من خلال الجمع بين خبراتنا المشتركة، لاستكشاف فرص جديدة وتحقيق قيمة مستدامة.