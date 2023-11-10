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في أول مباراة بعد سانتو .. بنزيمة يسجل ثلاثية في فوز كبير للاتحاد على أبها برباعية في الدوري السعودي

11/10/2023 7:24:28 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

سجل كريم بنزيمة ثلاثة أهداف وصنع رابع في فوز كبير للاتحاد 4-2 على ضيفه أبها ليعود حامل لقب الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم للانتصارات بعد غياب طويل في أول مباراة بعد انفصاله عن مدربه نونو إسبيرتو سانتو الجمعة.

وحقق الاتحاد انتصاره الأول في ست مباريات بالدوري ليرفع رصيده إلى 24 نقطة في المركز الخامس مقابل 13 نقطة لأبها في المركز 13.

وافتتح المهاجم الفرنسي الثلاثية في الدقيقة 38 من علامة الجزاء بعد سقوطه داخل المنطقة وأدرك المهاجم الكاميروني كارل توكو إيكامبي التعادل لأبها عندما تابع تسديدة زميله سعد بقير التي ارتدت من البرازيلي مارسيلو جروهي حارس الاتحاد في الدقيقة 51.

لكن بعدها بثلاث دقائق مرر بنزيمة الكرة بكعبه إلى زميله إيجور كورنادو ليعيد الاتحاد للمقدمة.

وأضاف بنزيمة هدفه الشخصي الثاني في الدقيقة 68 بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء إثر هجمة مرتدة واختتم الثلاثة بعدها بدقيقة واحدة بتسديدة من مدى قريب بعد تمريرة عرضية من كورنادو.
وقلص فهد الجميعة الفارق لأبها بضربة رأس قبل النهاية بخمس دقائق.

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