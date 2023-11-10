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والد لويس دياز مهاجم ليفربول يكشف كواليس اختطافه

11/10/2023 7:24:28 PM
(MENAFN- Al-Bayan)


قال والد لويس دياز لاعب ليفربول المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم الجمعة إنه سيواصل العيش في كولومبيا بعد أن قضى ما يقرب من أسبوعين في الأسر بين أيدي مجموعة من المتمردين ومرت عليه ليال بلا نوم وأيام مرهقة بسبب الانتقال بالخيل عبر الجبال.

وتم اطلاق سراح لويس مانويل دياز (58 عاما) أمس الخميس من قبل جيش التحرير الوطني الكولومبي بعد 12 يوما من احتجازه كرهينة في 28 أكتوبر الماضي في بارانكاس وهي منطقة ريفية في مقاطعة لاجواخيرا بشمال البلاد.

وأدى اختطاف لويس مانويل دياز لتوجيه انتقادات لمحادثات السلام الجارية بين جيش التحرير الوطني وحكومة الرئيس اليساري جوستافو بيترو الذي يحاول وضع حد للصراع الداخلي المستمر منذ ستة عقود في كولومبيا والذي خلف أكثر من 450 ألف قتيل.

وبدأت الحكومة وجيش التحرير الوطني وقف إطلاق النار لمدة ستة أشهر في أغسطس الماضي.

وقال دياز في مؤتمر صحفي "طموحاتي هي الاستمرار في العيش في بلدتي لأن عائلتي بأكملها توجد في تلك البلدة.

"منحتني الحكومة دعما قويا وكبيرا بشكل مثير للإعجاب. وأنا على ثقة ولدي إيمان بأنها ستوفر لي الأمان لاستمر في العيش في بارانكاس".

وسلطت عملية الاختطاف الضوء على الافتقار إلى السيطرة التي يمارسها كبار ضباط جيش التحرير الوطني على صفوفهم وفقا لمحللين ومصادر أمنية.

وكشف دياز اليوم الجمعة عن تفاصيل تخص أسره، حيث نصحه خاطفوه بالتزام الهدوء.

وقال دياز "كان ركوب الخيل صعبا للغاية ومررت بالكثير من الجبال في ظل تساقط الأمطار" متذكرا "ما يقرب من 12 يوما (من الحياة) دون نوم".

وأضاف "على الرغم من أن المعاملة كانت جيدة، إلا أنني لم أشعر براحة كبيرة".

ويتألف جيش التحرير الوطني من 5800 عضو من بينهم حوالي 2800 مقاتل، وتعتبره الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي منظمة إرهابية.

ويتم اتهام الجماعة المتمردة بتمويل نفسها من خلال الاختطاف بالإضافة إلى تهريب المخدرات والتعدين بشكل غير قانوني والابتزاز.

وقال أنطونيو جارسيا القائد الأعلى للجيش الوطني الجمعة عبر وسائل التواصل الاجتماعي إن مفاوضات السلام لم تحظر عمليات الاختطاف كوسيلة للتمويل.

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