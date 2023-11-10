هل يمكن الاستعاضة عن مضادات الاكتئاب برياضة الجري؟

للجري فوائد عديدة ومتنوعة منها

تقوية الساقين وتقوية مفاصلهما و تقوية جهاز المناعة، ومحاربة أمراض القلب والشرايين وخفض ضغط الدم وخفض مستويات الكولسترول السيئ

وحرق السعرات الحرارية وتعزيز الدورة الدموية، ولكن العلماء اكتشفوا أيضاً أن له دوراً فعالاً

في علاج القلق والاكتئاب.

وفي هذا الصدد كشفت نتائج بحث جديد أنّ الجري قد يتمتع بفعالية مضادات الاكتئاب نفسها عند علاج الاكتئاب أو القلق. لكن الخبراء يقولون إن الحل قد لا يكون سهلاً بالنسبة لكل شخص.

وبسبب تفشي الاكتئاب والقلق وعواقبهما على الصحة، أجرى باحثون من أمستردام بحثًا حول أفضل طريقة للتخفيف من آثارهما، وإذا كانت مضادات الاكتئاب أو التدخل في نمط الحياة لهما تأثيرات مختلفة على الصحة العقلية وكذلك جوانب معينة من الصحة البدنية.



وأفاد بيان صحفي حول الدراسة قُدّم في 6 أكتوبر، خلال المؤتمر السنوي للكلية الأوروبية لعلم الأدوية النفسية العصبية، أن هذا البحث هو الأول من نوعه "لمقارنة آثار مضادات الاكتئاب بتمارين الجري على القلق والاكتئاب والصحة العامة"..

وكانت الدراسة نُشرت في وقت سابق من هذا العام في مجلة الاضطرابات العاطفية.

وأفادت بريندا بينينكس، أستاذة علم الأوبئة النفسية بجامعة فريي في أمستردام بهولندا، ببيان صحفي، أنّ "مضادات الاكتئاب آمنة وفعالة بشكل عام. إنها مفيدة لغالبية الناس. نحن نعلم أن عدم علاج الاكتئاب على الإطلاق يؤدي إلى نتائج أسوأ، لذلك تعتبر مضادات الاكتئاب خيارًا جيدًا عمومًا. ومع ذلك، فإننا بحاجة إلى توسيع ترسانتنا العلاجية، حيث لا يستجيب جميع المرضى لمضادات الاكتئاب أو يرغبون بتناولها".

ودرس الباحثون تأثيرات العلاج بالجري مقابل تناول دواء مضاد للاكتئاب، في هذه الحالة، إسيتالوبرام، على هذه العوامل الصحية لـ141 مريضًا يعانون من الاكتئاب، أو اضطراب القلق، أو كليهما.

وخلال تجربة استمرت 16 أسبوعًا، تناول أعضاء المجموعة المضادة للاكتئاب أدويتهم، في حين استهدف أعضاء مجموعة الركض إجراء جلستين إلى ثلاث جلسات ركض جماعية مدتها 45 دقيقة أسبوعيًا.

وجدت الدراسة أنه بعد فترة التجربة، شهد حوالي 44% من المجموعتين تحسنًا في أعراض الاكتئاب أو القلق، ما أظهر أن الدواء والجري كان لديهما فعالية بالقدر عينه. وشهدت مجموعة الجري أيضًا تحسينات في الوزن، وحجم الخصر، وضغط الدم، وصحة القلب، فيما اختبرت مجموعة الأدوية المضادة الاكتئاب تراجعًا على هذه المستويات.

وقالت كارميل تشوي، عالمة النفس السريري والأستاذة المساعدة بكلية الطب في جامعة هارفارد ببوسطن، غير المشاركة في البحث،: "لطالما اعتقدنا أن التمارين الرياضية تشكل دعمًا مساعدًا للعلاجات الأكثر رسمية مثل العلاج النفسي أو الأدوية".

وأوضحت تشوي: "نرى أنه في بعض الحالات، قد تكون التمارين الرياضية مفيدة إسوة بمضادات الاكتئاب، مع آثار جانبية أقل وفوائد صحية بدنية أكبر".

وأضافت أن السؤال حول أيهما أفضل التمارين الرياضية أو الدواء لعلاج الاكتئاب أو القلق، يبقى مفتوحًا ويعتمد على عوامل متعددة.

ما تظهره الأبحاث

وقال الخبراء إنّ خيار العلاج الذي يعمل بشكل أفضل يعتمد جزئيًا على التصورات أو التفضيلات الشخصية، ضمنًا دافع الشخص لممارسة الرياضة أو القلق بشأن الآثار الجانبية المحتملة للدواء، وفقا لسي إن إن.

وأوضح فيليبي باريتو شوتش، الأستاذ المساعد في الطب النفسي والصحة العقلية بجامعة سانتا ماريا الفيدرالية في البرازيل، غير المشارك في الدراسة، : "بشكل عام، لا يوجد سبب لمطالبة المرضى باختيار واحد فقط من هذه التدخلات عندما لا يكون هناك تفاعل بينها".

وتابع: "لا توجد مخاطر إضافية في تناول الحبوب وممارسة الرياضة. فأحدهما لا يستبعد الآخر. بطبيعة الحال، يمكن لأي شخص يعاني من الاكتئاب أن يخضع لكليهما من دون أي ضرر".

أما بالنسبة إلى بن سينغ، زميل باحث في الصحة المساعدة بجامعة جنوب أستراليا، غير المشارك في الدراسة، فثمة أيضًا تحديات تستند إلى أبحاث، حول الإجابة على سؤال ما هو خيار العلاج الأفضل. ذلك أن شدة الاكتئاب تختلف، لكن معظم الدراسات "تميل إلى التركيز على الأشكال الخفيفة من الاكتئاب لأنها أكثر شيوعًا وأمانًا للدراسة".

وقال باركو سيو، الأستاذ المساعد في علم الحركة بجامعة هونغ كونغ، غير المشارك أيضًا في البحث، إنه نتيجة لذلك، لا يُعرف الكثير عن علاج الاكتئاب الشديد من خلال ممارسة التمارين الرياضية.

وبالنسبة للأشخاص الذين يعانون من الاكتئاب الشديد، فإن ممارسة الرياضة وحدها لا تكفي عادة.

وعلّق سينغ أنّ "الاكتئاب الشديد عادة ما ينطوي على أعراض حادة، مثل الحزن العميق، واليأس المستمر، والأفكار الانتحارية أو عدم القدرة على القيام بالمهام اليومية".



وأضاف أن "الاكتئاب الشديد يتطلب في كثير من الأحيان مجموعة من العلاجات والإشراف الطبي الدقيق".

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