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أول عملية زراعة عين كاملة في العالم

11/10/2023 7:24:27 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

أعلن جراحون في نيويورك، أول من أمس، أنهم أجروا أول عملية في العالم لزراعة عين كاملة لشخص، استغرقت 21 ساعة، وهو إنجاز كبير، على الرغم أن المريض لم يستعد بصره في العين المزروعة.

وذكر الفريق الجراحي بمركز لانغون هيلث الطبي، أنه خلال الأشهر الستة، منذ إجراء العملية الجراحية، التي كانت جزءاً من زراعة للوجه، أظهرت العين علامات على سلامتها، بما فيها أوعية دموية تعمل بشكل جيد، وشبكية تبدو في حالة جيدة.

وقال الدكتور إدواردو رودريغيز، الذي قاد الفريق الجراحي ((حقيقة أننا زرعنا عيناً، هي خطوة هائلة للأمام، شيء نطمح إليه منذ قرون))، حسبما نقلت ((رويترز)).

وحتى الآن، لم يستطع الأطباء من زراعة سوى القرنية، وهي الطبقة الشفافة الأمامية للعين.

وآرون جيمس، الذي أجريت له العملية، هو جندي سابق، يبلغ 46 عاماً، من أركنسو، نجا من حادث في عمله، بسبب التعرض لتيار كهربائي عالٍ، أتلف الجانب الأيسر من وجهه وأنفه وفمه وعينه اليسرى.

ووفق رودريغيز، فإن الأطباء كانوا يعتزمون في البداية زراعة مقلة العين، كجزء من زراعة الوجه لأغراض تجميلية، وذكر أنهم سيتابعون ما قد يحدث في المستقبل.

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