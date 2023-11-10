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اكتشاف بروتين بكتيري يحفظ صحة خلايانا

11/10/2023 7:24:26 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

نجح باحثو جامعة ساو باولو البرازيلية، في اكتشاف بروتين بكتيري جديد، يمكنه الحفاظ على صحة خلايانا البشرية حتى عندما يكون لدى الخلايا عبء بكتيري ثقيل. ويمكن للدراسة التي نشرت نتائجها في مجلة PNAS، أن تؤدي لعلاج مجموعة من الأمراض.

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