أحلام مستغانمي: بساتين الروايات ومروج الشعر تتفتح في الشارقة

في أمسية ثقافية استثنائيّة، شاركت الروائيّة الجزائريّة أحلام مستغانمي جمهور معرض الشارقة الدولي للكتاب 2023، احتفالها بإصدار روايتها الجديدة ((أصبحتُ أنت))، ومرور 30 عاماً على روايتها ((ذاكرة الجسد))، حيث استهلت الأمسية بالقول: ((منذ عقود وأنا أواعد القرّاء هنا في هذا المعرض بلهفة لقاء عاطفي، فثمّة بهجة ما وفرح منثور بالأجواء، يجعل منه عرساً لا تُصادف فيه إلا أناساً سعداء، بلغوا ذروة العمر الجميل، إنهم في الأربعين، فقد ولدوا وكبروا مع هذا المعرض، فللقارئ عمر قراءاته. مع الشارقة بات للعام فصول خمسة، خامسها فصل الكتاب، ففي كل نوفمبر تمطر السماء فرحاً وكتباً، بل العام هنا فصلٌ واحد، فمهما كان التاريخ الذي تزور فيه الشارقة، فأنت في موسم الكتب، حيث بساتين الروايات ومروج الشعر تتفتح في كلّ أيام السنة)).

وأضافت مستغانمي في الأمسية التي أدارتها الإعلاميّة د. بروين حبيب: ((كتاب ذاكرة الجسد كان حدثاً غير متوقع في حياتي، كتبت هذا الكتاب أثناء دراستي في فرنسا، كان لدي 3 أطفال صغار، وما كان لي من أحد ليساعدني، كنت أكتب هذه الرواية ليلاً، ومعظم الوقت كنت أخفي الأوراق تحت السرير، خوفاً عليها من الأطفال. استعنت لكتابتها بما كان في حوزتي وذاكرتي، ليس أكثر، برسائل أبي، وما أعرفه عن الثورة الجزائرية، وقصصي الخاصة، لم أكن أتوقع أبداً أن تحقق تلك الرواية ذاك النجاح المذهل)).

وتحدّثت حول تجربتها مع الشاعر نزّار قباني، في ما يتعلّق برواية ((ذاكرة الجسد))، مشيرة إلى أنها عندما التقت بنزار قباني بعد صدور الرواية، طلب منها الاطلاع عليها، وقالت: ((رغم صداقتي مع نزار، خجلت من أن أعطيه الرواية، فمن أنا ليقرأ نزار قباني كتاباتي. ولكن فوجئت بعد أيام من حصوله عليها، باتصال منه يخبرني أنّ الرواية دوّخته)).

((أصبحت أنت))

وحول روايتها الجديدة ((أصبحت أنت))، قالت مستغانمي: ((كان السؤال لدي هل يقرأ الأموات؟ لأني أكتب لأبي، وفي الوقت نفسه أخاف أن أكتب ما يبكيه، ماذا لو كان الأموات يقرؤوننا حقاً؟ هذه الفكرة أبكتني. كتبت فقرات في هذه الرواية وأنا أبكي. لا أريد لأبي أن يعلم بما جرى بعده، كنت أريده أن يموت وهو مطمئن وسعيد. ما زلت أكتب، وكأن أبي يقرأني. إنه يحكمني من قبره وأفاخر بذلك، لذلك أنا أؤمن أن المرء يوقّع بأصله لا بقلمه.

اكتشفت أثناء كتابتي لهذا الكتاب، أنني أصبحت أبي. فنحن جميعاً عندما نفقد من نحبّ، ونشعر بعجزنا على استحضار من فقدنا، نصبح نحن هم)). وتناولت أحلام مستغانمي علاقة الكاتب بالقرّاء، حيث أشارت إلى العلاقة الفريدة من نوعها التي تجمعها بقرائها، فهم يستنجدون بي، ويأتمنونني على قصصهم الخاصة، وبعض هذه القصص كنت طرفاً فيها.وأضافت: ((أنا معنيّة ومهتمة بهذه الأمّة، وسرّ نجاحي هو أن القارئ العربي يعثر في كتبي على نفسه)).