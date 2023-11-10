نكهات المطبخ الأفغاني حاضرة في المعرض

عرضت الشيف الأفغانية دوركاناي أيوبي برفقة والدتها النكهات الغنية للمطبخ الأفغاني في معرض الشارقة الدولي للكتاب، التي دونتها في كتاب تشارك به في فعاليات المعرض، وسلطت أيوبي، التي تمتلك مطعماً للمأكولات الأفغانية في أستراليا، الضوء على أهمية الطعام في مد الجسور بين الثقافات، مؤكدة أن ((الطعام هو أفضل وسيلة للتواصل مع الناس)).

وضمن فعالية ((أطباق مميزة)) استعرضت أيوبي تحضير وصفة البولاني، وهو طبق أفغاني تقليدي، من صنف المعجنات، يتم تحضيره على مرحلتين: الأولى مرحلة تحضير الصلصة، والثانية مرحلة تحضير الطبق الرئيسي.

وتضمنت عملية تحضير الصلصة الخضراء استخدام أوراق النعناع الطازجة بعد غسلها جيداً، وإضافتها إلى الكزبرة والفلفل الأخضر والثوم وعصير الليمون والخل الأبيض والملح، ثم مزجها معاً حتى تتجانس، ليكتمل تحضير الصلصلة، التي تشكل وجبة مهمة مع الطعام في ثقافة المطبخ الأفغاني.

أما إعداد الطبق الرئيسي لوجبة البولاني فتضمن تحضير العجين من مزيج الدقيق والخميرة والملح والماء الدافئ والزيت. وبينما أبقت أيوبي العجين فترة ليختمر وجهت الحضور إلى طريقة إعداد حشوة البولاني، وهي خليط من الثوم والكزبرة والبصل الأخضر والتوابل والزيت.