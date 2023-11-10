توصي الجدات دوماً بالمحافظة على الذهب، فهو المعدن الذي لا يصدأ، ويحتفظ ببريقه وقيمته في أحلك الظروف، كتاب (الشارقة الذهبية)، يحكي لنا عن بريق الإمارة الباسمة، ومكانتها في العصر الحديث.

يبدأ د. خالد القاسمي مقدمته بالوقوف على المعالم الحضارية الشاهدة على النقلة النوعية لإمارة الشارقة، استجابة للاتحاد، مستحضراً إعلان صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بوضع إمكانات الإمارة في خدمة دولة الاتحاد، ثم يبدأ بـ ((إطلالة على تاريخ الشارقة))، مبيناً (مدن الشارقة الذهبية)، وبعد التعريف بجزرها، ويستعرض أهم معالم الشارقة، والنصب التذكارية لتأريخ الأحداث المهمة، أو لشحذ الأجيال بالقيم والتطلعات الملهمة.

وعند (أهم الإدارات والدوائر الحكومية)، يبين أهميتها في النقلة الحضارية النوعية، فيبدأ من الشورى في ((المجلس الاستشاري))، ثم ((دائرة التخطيط والمساحة))، و((هيئة الإنماء التجاري السياحي))، يليه ((دائرة الموانئ البحرية والجمارك))، وقوفاً عند ((مطار الشارقة الدولي))، ومتابعاً بـ ((غرفة تجارة وصناعة الشارقة وفروعها))، وعناية بدور المرأة، كان ((مجلس سيدات أعمال الشارقة))، ثم يلتفت في ((هيئة كهرباء ومياه الشارقة))، إلى أن الطاقة الكهربائية هي عصب التقدم في إمارة الشارقة.

وعناية بقيام الإمارة على الأسس الإسلامية، كانت ((الأمانة العامة للأوقاف))، ويعدد أشهر ((مساجد الشارقة))، والأنشطة التي ترعاها الإمارة، ثم يقف عند العناية برزق الناس وأمنهم، وما تتلقاه الأجيال من الثقافة والإعلام، وأهم أنشطتها الثقافية ((معرض الشارقة الدولي للكتاب))، ويطوف بنا الكتاب أكثر، مؤكداً عناية الإمارة الباسمة باللغة العربية، والمكتبات والفنون والتراث والجوائز الداعمة لذلك، إضافة إلى مختلف الأنشطة الرياضية والثقافية، والعناية بالتعليم والصحة والبيئة، وكذلك المتاحف والآثار، ليختم الكتاب بالأماكن الترفيهية والشواطئ والأسواق، قبل خاتمة الكتاب.

الكتاب أشبه بالجولة السياحية في إمارة الشارقة، موضحاً أثر تفاعلها وانسجامها بدولة الاتحاد.

















