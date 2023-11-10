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راقصون عالميون في دبي أوبرا 20 الجاري

11/10/2023 7:24:24 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

تستضيف دبي أوبرا حفلة باليه استثنائية 20 نوفمبر الجاري، تتضمن راقصين مشهورين عالميين يؤدون الأعمال الكلاسيكية والأعمال المعاصرة الرائعة.

وسيكون محبو الباليه أمام فرصة ذهبية للاستمتاع بمجموعة من الأعمال الزمنية والقطع الموسيقية المعاصرة المبتكرة من راقصي الكوريغرافيا الحاليين. وسيقدم الراقصون خلال الحفل تجارب لا تنسى للحضور.

ويشارك في الحفل دينيس رودكين، نجم الباليه الروسي البارز، الذي قد رقص دور البطولة في مجموعة متنوعة من الإنتاجات، بما في ذلك بازيلي في ((دون كيشوت))، والأمير في ((كسارة البندق))، و((سبارتاك))، وغيرها، في دار البالشوي.

وتستضيف دبي أوبرا النجمة العالمية السوبرانو أيدا غاريفولينا مع أوركسترا نورثرن سينفونيا لتقديم حفلة في 19 نوفمبر الجاري. وستقدم الفنانة أجواء رائعة من الألحان الإيطالية والروسية والأغاني الحديثة.

وتعد غاريفولينا، واحدة من أفضل المغنيات في جيلها، تدعى ((الماسة الحقيقية للمسرح الأوبرالي الحديث)).

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