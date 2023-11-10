راقصون عالميون في دبي أوبرا 20 الجاري

(MENAFN
- Al-Bayan)
تستضيف دبي أوبرا حفلة باليه استثنائية 20 نوفمبر الجاري، تتضمن راقصين مشهورين عالميين يؤدون الأعمال الكلاسيكية والأعمال المعاصرة الرائعة.
وسيكون محبو الباليه أمام فرصة ذهبية للاستمتاع بمجموعة من الأعمال الزمنية والقطع الموسيقية المعاصرة المبتكرة من راقصي الكوريغرافيا الحاليين. وسيقدم الراقصون خلال الحفل تجارب لا تنسى للحضور.
ويشارك في الحفل دينيس رودكين، نجم الباليه الروسي البارز، الذي قد رقص دور البطولة في مجموعة متنوعة من الإنتاجات، بما في ذلك بازيلي في ((دون كيشوت))، والأمير في ((كسارة البندق))، و((سبارتاك))، وغيرها، في دار البالشوي.
وتستضيف دبي أوبرا النجمة العالمية السوبرانو أيدا غاريفولينا مع أوركسترا نورثرن سينفونيا لتقديم حفلة في 19 نوفمبر الجاري. وستقدم الفنانة أجواء رائعة من الألحان الإيطالية والروسية والأغاني الحديثة.
وتعد غاريفولينا، واحدة من أفضل المغنيات في جيلها، تدعى ((الماسة الحقيقية للمسرح الأوبرالي الحديث)).
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