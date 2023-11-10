«الثقافة والشباب» تكشف نتائج مبادرة «أبدع نشر»

كشفت وزارة الثقافة والشباب عن نتائج مبادرة ((أبدع نشر))، التي تندرج ضمن سياق البرنامج الوطني لمنح الثقافة والإبداع التي أطلقتها أخيراً، والتي تتسق مع أهداف الوزارة الاستراتيجية في إثراء الواقع الثقافي بمضامين ومشاريع نوعية، وذلك خلال مشاركتها ضمن فعاليات معرض الشارقة الدولي للكتاب المقام في مركز إكسبو الشارقة، تحت شعار ((نتحدث كتباً)).

وتسعى الوزارة من خلال هذه المبادرة، إلى إثراء حركة النشر والمحتوى المحلي، حيث دعمت نشر 100 كتاب لمؤلفين إماراتيين وعرب، منها 21 كتاباً في مجال أدب الطفل، و79 عملاً في مجال السيرة والأدب والدراسات النقدية والتاريخ والهوية الوطنية، وتطوير الذات والمسرح والإعلام والتراث، لاثنين وستين كاتباً إماراتياً ومقيماً، اشترك في نشرها 24 داراً محلية وعالمية مقرها الإمارات.

وقال معالي الشيخ سالم بن خالد القاسمي وزير الثقافة والشباب: ((معرض الشارقة الدولي اليوم، أحد أبرز الأحداث الثقافية التي تقام على الصعيدين العربي والعالمي، فهو يحشد حوله سنوياً نخبة من المثقفين والمبدعين العرب والأجانب، ويستقطب شريحة واسعة من الناشرين الذين يناقشون أبرز قضايا النشر، سعياً للبحث عن كلّ ما هو جديد لإثراء هذه الصناعة الإبداعية)).

رمز الثقافة

وعن دعم الوزارة للإصدارات الجديدة، تابع معاليه: ((ندرك أهمية دعم ومتابعة الأعمال الأدبية النوعية، لما لها من أثر في وعي وثقافة المجتمع بصفة عامة، فالكتاب هو رمز للثقافة، والركيزة الأساسية للمعرفة والفكر، لهذا حرصنا على دعم الكتاب والكاتب، على حدّ سواء، من خلال هذه المبادرة النوعية، وحماية حقوق التأليف، بهدف إتاحة المجال للمؤلفين لمواصلة الإنتاج الذي يصبّ في مصلحة إثراء المعرفة المجتمعية، وتمكين الاقتصاد المتعدد القائم على الإبداع)).

جلسات حوارية

وخلال المعرض، نظّمت الوزارة أربع جلسات حوارية على هامش مبادرة أبدع نشر، شارك فيها الناشر د. سيف الجابري، الناشرة د. عائشة الغيص، الناشرة د. مانيا سويد، الناشرة أميرة بوكدرة، الناشر محسن سليمان، الناشرة سحر نجا، الناشرة نور عرب، الباحث فهد المعمري، الباحث د. هيثم خواجة، الباحث خالد عمر ققه، الكاتبة ميثاء الخياط، الكاتبة فاطمة المزروعي.

حيث استضافت قاعة الفكر جلسة حول النشر الإماراتي، والتنوع والتبادل الثقافي من خلال الكتب، يوم الاثنين الماضي، وفي قاعة الملتقى 3، يوم 7 نوفمبر الجاري، عُقدت جلسة حوارية بعنوان ((الكتابة كوسيلة للتعبير عن الذات والتنوع الثقافي: نظرة على العالم الأدبي)).

كما نُظّم في قاعة الفكر يوم 8 نوفمبر الجاري، جلستان حواريتان، الأولى بعنوان ((دور أدب الطفل في تعزيز قيم وهوية الجيل الصاعد في الإمارات))، والثانية بعنوان ((حفظ التاريخ والثقافة: دور النشر والتدوين في الإرث الثقافي للدول))، وتضمّنت خلال الجلسات مجموعة من تواقيع الكتب.

والجدير بالذكر، أنّ مبادرة ((أبدع نشر))، تهدف إلى إثراء حركة النشر والمحتوى المحلي، ضمن مجالات وحقول أدبية وفكرية وثقافية متنوّعة، بالتعاون مع المطبعة المتحدة خلال عام 2023، إلى جانب المبادرات العديدة الأخرى، لتمكين قطاعات الثقافة والفنون والتراث، بهدف الارتقاء بقطاع الصناعات الثقافية والإبداعية في دولة الإمارات، والاهتمام بالموهوبين والمبدعين.