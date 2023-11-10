التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي لرؤية معرفية مستدامة

يسهل انتشار التكنولوجيا الوصول إلى العلوم والمعارف، ومع دخول عصر الذكاء الاصطناعي العديد من المجالات كان لا بد من استخدامه في المؤسسات التعليمية والبحثية لتسخيره في أداء مهام الموظفين أو الباحثين لبناء اقتصاد معرفي مستدام، وعبر معرض الشارقة الدولي للكتاب في دورته 42 نستعرض بعض أجهزة الذكاء الاصطناعي التي تم إدخالها لخدمة المجتمع المعرفي والتي تسهم في نشر العلم والمعرفة.

أداة بحث

((البيان)) التقت وردة المنهالي مديرة إدارة الاتصال المؤسسي في مركز تريندز للبحوث الاستشارات فتحدثت عن المساعد في أعمالهم البحثية ويعد أحد موظفي المركز فتقول: الروبوت إيكو يعتمد على تكنولوجيا ChatGPT، وهي تقنية ذكاء اصطناعي تم تطويرها لفهم وتوليد اللغة الطبيعية بشكل مشابه للإنسان، ويمكننا الاستفادة منه باستخدامه أداة للبحث والتعلم عن موضوعات مختلفة. وسواء كنت تبحث عن معلومات عامة أو ترغب في فهم مفاهيم معينة، يمكنك الاعتماد على هذا الروبوت للحصول على إجابات سريعة ودقيقة.

سهولة

وتتابع: بهذه الطريقة، يسهم الروبوت إيكو في توفير مصدر موثوق به للمعرفة ويساعد المستخدمين على البحث والاستزادة من المعرفة بسهولة وجدوى، ولديه أيضاً خاصية التفاعل الصوتي فيتيح الروبوت إيكو للمستخدمين طرح أسئلتهم واستفساراتهم بسهولة عبر الصوت ويمكنك ببساطة القول ((إيكو)) ثم طرح سؤالك ليعطيك الجواب صوتاً وطباعةً أيضاً إذا احتاج الشخص لذلك.

وفي السياق نفسه تحدثت عايشة عبيد المهيري خبيرة مناهج في وزارة التربية والتعليم عن ركن لديهم في منصة وزارة التربية والتعليم في معرض الكتاب وهو يتعلق بالذكاء الاصطناعي وعنوانه ((اكتب قصتك)) فيستطيع الطالب أن يستخدم الذكاء الاصطناعي في كتابة قصته الخاصة به عن طريق ملء بعض المعلومات الخاصة في الحاسوب مثل الاسم والهواية وطموحه في المستقبل ورؤيته للاستدامة، ثم تتحول هذه المعلومات إلى قصيدة خاصة به تحمل طموحاته المستقبلية وتطبع على دفتر يحمله معه في مسيرته التعليمية ويتضمن غلافه الأول تخيلاً لصورته المستقبلية وهو في وظيفته والغلاف في الجهة الأخرى قصيدة عبارة عن معلوماته التي سجلها بشكل مختصر وهو بمقام تحفيز وتشجيع على تحقيق الحلم.

وأضافت: نستطيع أن نستفيد من الذكاء الاصطناعي لخدمة التعليم والمعرفة ولمصلحة اللغة العربية وهذه ليست التجربة الأولى لنا في استخدام التكنولوجيا لخدمة الطلاب ونشر الثقافة وتطوير مهاراتهم المعرفية، ونطمح إلى استخدامه بطريقة مفيدة وناجحة لطلابنا.