وفد كوري يطلع على تجربة مكتبة محمد بن راشد الرائدة في المجالات الثقافية

استقبلت مكتبة محمد بن راشد وفداً كورياً رفيع المستوى، برئاسة تشان سانغ سو، عمدة مدينة سيوتشو، في زيارة تهدف إلى تعزيز العلاقات الثقافية والمعرفية بين بين كوريا الجنوبية والإمارات، وبحث سبل التعاون المستقبلي في المجالات ذات الصلة، والاطلاع على تجربة المكتبة الرائدة وخدماتها المتفردة في جميع المجالات الثقافية. وكان في استقبال الوفد الكوري معالي محمد أحمد المر رئيس مجلس إدارة مؤسسة مكتبة محمد بن راشد آل مكتوم، والدكتور محمد المزروعي عضو مجلس الإدارة، ومجموعة من المسؤولين والموظفين من كلا الجانبين.

إنجازات بارزة

وفي مستهل اللقاء، أعرب معالي محمد المر عن إعجابه الشديد بالإنجازات البارزة لكوريا الجنوبية على مدار الـ 200 عام الماضية، خاصة في مجال التكنولوجيا، مشيداً بالعلاقات التاريخية الوثيقة بين دولة الإمارات وكوريا، والتي تتجلى في التعاون بينهما في العديد من المبادرات والمشروعات، ومن ضمنها مشروع ((براكة)) للطاقة النووية، وبرنامج الابتعاث الطلابي، كنماذج للتبادل الثقافي والعلمي بين البلدين. ورداً على ملاحظات الوفد الإيجابية حول التصميم المعماري الفريد لمكتبة محمد بن راشد، أوضح معالي محمد المر أن المكتبة صُممت وفق معايير عالمية، بحيث تجمع بين الطابع الكلاسيكي والحداثة التكنولوجية، لتلبية احتياجات جميع الزوّار. كما تحدّث عن الدور الثقافي الحيوي الذي تلعبه المكتبة في المجتمع، من خلال تنظيم فعاليات متنوعة في الثقافة، والمسرح والموسيقى والأدب.

وسلط معاليه الضوء على مبادرة ((عالم بلغتك))، ودورها في تعزيز الحراك والمشهد الثقافي، وكون اللغة الكورية واحدة من اللغات المتاحة في هذه المبادرة. كما أشار إلى توفير مجموعة متنوعة من الكتب الكورية، والتي تدل على الغنى والتنوع الثقافي في مكتبة محمد بن راشد.

شراكات ثقافية

من جانبه، أشاد عمدة سيوتشو، بالتطور الذي وصلت إليه دبي، في ظل قيادة ورؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله. كما أثنى على الشراكات الثقافية بين المكتبة الوطنية الكورية، ومكتبة محمد بن راشد. وأشار إلى أن زيارتهم تأتي لبحث تعزيز بحث سبل التعاون المشترك بين الجانبين، وأنه يأمل من خلال هذا التعاون، إطلاق كتب نوعية، لتوسيع التبادل الثقافي بين الدولتين، ولتكون مرجعاً للمقيمين والقراء والباحثين والأجيال القادمة، مشيداً بالتناغم الفكري والتنوع الثقافي الذي تشهده دولة الإمارات، والذي أضاف قيمة نوعية لإنجازاتها ونجاحاتها.

واختتمت الزيارة بتبادل الجانبين الهدايا التذكارية، حيث قدم الوفد الكوري لمعالي محمد المر، قطعة من الفن الكوري التقليدي، تعرف باسم ((نجيونتشيلجي))، فيما أهدى معاليه كتاب ((رؤيتي)) لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم والدرع التذكارية للمكتبة إلى الوفد الكوري.