«ثلاثة» للمخرجة الإماراتية نايلة الخاجة يعرض للمرة الأولى

سيعرض الفيلم السينمائي الأول للمخرجة الإماراتية نايلة الخاجة ((ثلاثة)) لأول مرة على العالم في مهرجان البحر الأحمر السينمائي في دورته الثالثة في المملكة العربية السعودية.

وينطلق المهرجان 30 نوفمبر الجاري ويستمر حتى 9 ديسمبر المقبل. وسيكون فيلم ((ثلاثة)) هو الفيلم السينمائي الوحيد المشارك في المهرجان من إخراج مبدعة إماراتية.

دراما

ويحظى الفيلم بدعم طيران الإمارات، ويعد ((ثلاثة)) من ضمن الدراما النفسية، وقد شارك في كتابته بن ويليامز، وهو من بطولة الممثل البريطاني جيفرسون هول، المعروف خصيصاً بأدواره في فيلم ((كريستوفر نولان))، ومسلسل ((House of the Dragon))، الذي نال استحسان النقاد.

ويضم طاقم العمل الممثلة فاتن أحمد، ونورا العبد، والممثل الإماراتي المخضرم مرعي الحليان، ومهند بن هذيل، ولأول مرة الممثل الإماراتي الصاعد سعود الزرعوني.

ويدور فيلم ((ثلاثة)) حول رحلة أم استثنائية تخوضها لإنقاذ ابنها.

وقد تم تصوير هذا الفيلم المستقل في تايلاند والإمارات على مدار 24 يوماً، وهو من إنتاج سلطان سعيد الدرمكي، ودانييل زيريلي، وجان تشارلز ليفي، ونايلة الخاجة، إلى جانب المنتجين التنفيذيين لفيلم ((ثلاثة))، وهم: منى عيسى القرق، وجيفرسون هول، وسيدهارث ثاكر، وراسيك ثاكر.

خطوة

وفي هذه المناسبة، قالت الخاجة: ((يشرفني أن يدعم طيران الإمارات فيلمي السينمائي الأول، إذ لا تعد هذه الخطوة الاستثنائية بمثابة تأييد لرؤيتي الفنية فحسب، بل تظهر أيضاً التزام طيران الإمارات الدائم بدعم المواهب الإماراتية والحرص على إيصال أصواتنا من خلال أعمالنا الفنية. بدعمهم تمكّنا من احتضان روح الإبداع الجماعية الموجودة لدى طاقم الفيلم الرائع المكوّن من 250 فناناً موهوباً اجتمعوا معاً لتحقيق هذه الرؤية)).

وأضافت: ((يسعدني أن أشارككم من خلال الفيلم الأداء الذي قدمه جيفرسون هول وسعود الزرعوني، الذي يصوّر بشكل جميل الاختلافات الثقافية بين الشرق والغرب مع النظر عن قرب إلى احتياجاتنا الإنسانية المشتركة كبشر من حيث التعافي والتواصل)). يعد ((ثلاثة)) أول فيلم روائي طويل لنايلة الخاجة، الذي يقدم تجربة سينمائية آسرة. إضافة إلى ذلك، تعمل المخرجة على مشروعها القادم، وهو فيلم بعنوان ((باب)).