Saturday, 11 November 2023 03:59 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


«ثلاثة» للمخرجة الإماراتية نايلة الخاجة يعرض للمرة الأولى

11/10/2023 7:24:22 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

سيعرض الفيلم السينمائي الأول للمخرجة الإماراتية نايلة الخاجة ((ثلاثة)) لأول مرة على العالم في مهرجان البحر الأحمر السينمائي في دورته الثالثة في المملكة العربية السعودية.

وينطلق المهرجان 30 نوفمبر الجاري ويستمر حتى 9 ديسمبر المقبل. وسيكون فيلم ((ثلاثة)) هو الفيلم السينمائي الوحيد المشارك في المهرجان من إخراج مبدعة إماراتية.

دراما

ويحظى الفيلم بدعم طيران الإمارات، ويعد ((ثلاثة)) من ضمن الدراما النفسية، وقد شارك في كتابته بن ويليامز، وهو من بطولة الممثل البريطاني جيفرسون هول، المعروف خصيصاً بأدواره في فيلم ((كريستوفر نولان))، ومسلسل ((House of the Dragon))، الذي نال استحسان النقاد.

ويضم طاقم العمل الممثلة فاتن أحمد، ونورا العبد، والممثل الإماراتي المخضرم مرعي الحليان، ومهند بن هذيل، ولأول مرة الممثل الإماراتي الصاعد سعود الزرعوني.

ويدور فيلم ((ثلاثة)) حول رحلة أم استثنائية تخوضها لإنقاذ ابنها.

وقد تم تصوير هذا الفيلم المستقل في تايلاند والإمارات على مدار 24 يوماً، وهو من إنتاج سلطان سعيد الدرمكي، ودانييل زيريلي، وجان تشارلز ليفي، ونايلة الخاجة، إلى جانب المنتجين التنفيذيين لفيلم ((ثلاثة))، وهم: منى عيسى القرق، وجيفرسون هول، وسيدهارث ثاكر، وراسيك ثاكر.

خطوة

وفي هذه المناسبة، قالت الخاجة: ((يشرفني أن يدعم طيران الإمارات فيلمي السينمائي الأول، إذ لا تعد هذه الخطوة الاستثنائية بمثابة تأييد لرؤيتي الفنية فحسب، بل تظهر أيضاً التزام طيران الإمارات الدائم بدعم المواهب الإماراتية والحرص على إيصال أصواتنا من خلال أعمالنا الفنية. بدعمهم تمكّنا من احتضان روح الإبداع الجماعية الموجودة لدى طاقم الفيلم الرائع المكوّن من 250 فناناً موهوباً اجتمعوا معاً لتحقيق هذه الرؤية)).

وأضافت: ((يسعدني أن أشارككم من خلال الفيلم الأداء الذي قدمه جيفرسون هول وسعود الزرعوني، الذي يصوّر بشكل جميل الاختلافات الثقافية بين الشرق والغرب مع النظر عن قرب إلى احتياجاتنا الإنسانية المشتركة كبشر من حيث التعافي والتواصل)). يعد ((ثلاثة)) أول فيلم روائي طويل لنايلة الخاجة، الذي يقدم تجربة سينمائية آسرة. إضافة إلى ذلك، تعمل المخرجة على مشروعها القادم، وهو فيلم بعنوان ((باب)).

MENAFN10112023000110011019ID1107409911

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث