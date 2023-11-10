ماسة عدنان: طموحاتي لا تتوقف في عالم الفروسية

أكدت الفارسة السورية ماسة عدنان، أن طموحاتها لا تتوقف في عالم رياضة الفروسية، بعد تألقها في سباقات القدرة والتحمل، إلى جانب خوض تجارب ناجحة في مسابقات القفز على الحواجز ورياضة ترويض الخيول ((الدريساج))، وقالت لـ((البيان)) إنها تحلم بالمشاركة مستقبلاً في مضامير سباقات الخيل، بعد مشوار حافل بالألقاب في سباقات القدرة، مشيرة إلى أن المهمة لن تكون سهلة، خصوصاً أن طموحها على المدى البعيد، المشاركة في مضمار ميدان العالمي، حيث تتطلب الرحلة الطويلة اجتياز اختبارات التأهيل، واستيفاء المعايير والاشتراطات المطلوبة للمشاركة في سباقات الخيل.

وأعربت الفارسة السورية عن فخرها واعتزازها بالتتويج بالعديد من الألقاب في الدولة، أبرزها كأس السيدات في النسخة الأولى من مهرجان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان للقدرة، ولقب كأس السيدات، وكأس جميلتي للأفراس، في مهرجان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للقدرة، وكأس السيدات، وكأس اليمامة للأفراس، في مهرجان سمو ولي عهد دبي للقدرة، وكأس الشيخ محمد بن منصور بن زايد آل نهيان للقدرة للإسطبلات الخاصة، وكأس الشيخة فاطمة بنت منصور بن زايد للقدرة للسيدات، إضافة إلى انتصارات مهمة في قرية بوذيب العالمية للقدرة.

دعم وإنجازات

وأشارت ماسة عدنان إلى أن مشوارها في الفروسية، الذي يمتد لنحو 9 سنوات، منذ مجيئها إلى الإمارات، تكلل بالعديد من الإنجازات، بفضل ما تحظى به الرياضة في الدولة من دعم واهتمام من القيادة الرشيدة، وكسبت التحدي، بعد أن أثبتت نجاحها في تجارب عدة في مختلف مناشط الفروسية، أبرزها سباقات القدرة، ومسابقات القفز على الحواجز و((الدريساج))، لتتواصل أحلامها وطموحاتها بالتفكير في سباقات السرعة، الذي يأتي استكمالاً لهذه السلسلة الناجحة في مسابقات الفروسية.

ملاذ آمن

وذكرت ماسة أن الإمارات تعتبر الملاذ الآمن لاحتضان المواهب في مختلف المجالات، ومنها الرياضية، حيث احتوتها رياضة الفروسية، بعد مجيئها إلى الإمارات قادمة من ظروف صعبة في سوريا، ما كان له الدور الكبير في تحقيق العديد من الألقاب والإنجازات، مؤكدة أن الدعم المعنوي الكبير الذي تحظى به رياضة الفروسية من قبل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، يمثل أكبر حافز لجميع الفرسان، حيث يحرص سموه على الالتقاء بالفرسان في مختلف المناسبات، ما كان له بالغ الأثر لمضاعفة جهودها وإنجازاتها، بجانب العديد من الفرسان الذين حققوا نجاحات مميزة، بفضل الدعم الكبير من القيادة الرشيدة.

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