هادف سيف: ثقتنا في لاعبي الصقور ثابتة

أكد هادف سيف مدير الصقور، تجاوز فريقه للخسارة التي تعرض لها أمام حتا في الجولة السابعة من دوري أدنوك للمحترفين 2 - 4، والتركيز على بقية مشوار الموسم، من أجل العودة إلى الانتصارات وحصد النقاط، ذاكراً أن الخسارة لم تزعزع ثقتهم الثابتة في اللاعبين، لأنها واردة في كرة القدم.

وقال سيف في حديث مع ((البيان))، إنهم كانوا يأملون في تحقيق الفوز على حتا، وإسعاد الجماهير، مع إضافة 3 نقاط جديدة إلى رصيد الفريق، وأضاف: لكن الخسارة حدثت، وانتهت، وهي جزء من نتائج كرة القدم، لذلك، ركزنا على كيفية الاستفادة من الأخطاء التي حدثت في اللقاء، حتى لا تتكرر مستقبلاً، وفي رأيي أن الجهاز الفني قام بعمل جيد في الأيام الماضية لتصحيح الأخطاء، وعودة الفريق إلى مساره الصحيح، حالياً الأوضاع جيدة، والفريق يتدرب بمعنويات عالية، وبدعم كبير من إدارة النادي والجماهير.

وأكد سيف أن ثقة الإدارة والجهاز الفني في اللاعبين ثابتة ولن تتغير، مشيراً إلى أن لاعبيه قدموا مستويات جيدة في المباريات السابقة، وأكدوا أنهم على قدر التحدي، وأضاف: لا يمكن أن تغير نتيجة مباراة واحدة من ثقتنا في اللاعبين، والتي كانت واضحة منذ بداية الموسم، بالمحافظة على مجموعة كبيرة منهم، لذلك نحن من أقل الفرق التي أبرمت صفقات جديدة، ونؤكد أن ثقتنا بلا حدود في القدامى والجدد، ولدينا قناعة تامة بأنهم قادرون على تحقيق أفضل النتائج، والمحافظة على بقاء الفريق ضمن منظومة المحترفين.

تباين

وعلّق هادف سيف على فترة توقف الدوري الحالية، وقال إن التوقف المتكرر ليس من مصلحة المنافسة، لأن الاستمرارية ترفع من المستوى، وأضاف: بطبيعة الحال التوقف لأجل المنتخب هو الأهم، أما بالنسبة للفرق، فإن نتيجة المباراة التي سبقت التوقف، هي التي تحدد إن كان من مصلحة النادي أم ضده، الفريق الفائز يتأثر سلباً بالتوقف، بينما الخاسر يستفيد منها، لأنه يستطيع العودة بشكل أقوى وبمستوى أفضل، بالنسبة لنا، التوقف إيجابي، ومنحنا فرصة لإعادة ترتيب صفوفنا، حتى ندخل مباراتنا المقبلة أمام الوحدة في الجولة الثامنة بكامل الجاهزية.

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