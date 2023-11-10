هداف الدوري.. 5 نجوم يتنافسون على الحذاء الذهبي

صراع المنافسة على لقب بطولة دوري أدنوك للمحترفين، لم يقتصر على الفرق المتنافسة وحسب، وإنما امتد إلى لقب هداف الدوري، حيث يوجد صراع قوي ومنافسة محتدمة وقوية بين اللاعبين لنيل لقب الهداف، الذي يتربع عليه في آخر موسمين لاعب العين لابا كودجو، بوجود أكثر من لاعب في تلك القائمة هذا الموسم، ما أسفر عن تسجيل 173 هدفاً بنهاية الجولة السابعة، في إشارة إلى القوة الهجومية التي يتمتع بها الدوري.

ورغم تصدر لابا كودجو القائمة بتسجيله 6 أهداف، فإن فارق الهدف بينه وبين الرباعي أصحاب المركز الثاني، يزيد من الترقب لحسم لقب الهداف في النهاية، حيث سجل كل من وليد أزارو لاعب عجمان، علي مبخوت لاعب الجزيرة، فابيو ليما لاعب الوصل، وكايو لوكاس لاعب الشارقة 5 أهداف، وضعتهم في مركز الوصافة خلف لابا المتصدر.

تحدي أزارو

ومن خلال قائمة المنافسين على لقب الهداف، برزت أسماء تدخل المنافسة بقوة، مثل وليد أزارو، رغم أنه يشارك بصفوف فريق عجمان، صاحب الترتيب الأخير في جدول الترتيب، حيث أثبت اللاعب جدارته بالوجود في قلب المنافسة على لقب الهداف، حيث يتمتع بموهبة جيدة، ليفرض نفسه بين الأسماء الرنانة.

قائمة المتنافسين

ويعتبر لابا كودجو ، صاحب صدارة الهدافين، من المهاجمين المؤثرين مع فرقهم، حيث شارك في 7 مباريات كأساسي، واستبدل في مباراتين ، بإجمالي عدد دقائق وصل لـ 595، سجل خلالها 6 أهداف، جميعها من داخل منطقة الجزاء، ومرر 64 تمريرة صحيحة، منها 47 في ملعب المنافس، و7 تمريرات مؤثرة، كما سدد 13 تسديدة على المرمى.

كما يعتبر لاعب الجزيرة علي مبخوت، من أقوى المنافسين على اللقب، وهو اللاعب الوطني الذي ينافس على لقب الهداف بقوة خلال المواسم الماضية، وظهر مبخوت في 6 مباريات من 7 مع فريقه، بإجمالي عدد دقائق وصل لـ 509، سجل 5 أهداف، وصنع هدفاً، عمل 98 تمريرة صحيحة، منها 76 في ملعب المنافس، و6 تمريرات مؤثرة، وسدد 10 كرات على المرمى.

فيما يظهر فابيو ليما بمستوى متميز هذا الموسم، مع فريقه الوصل، فقد لعب ليما 7 مباريات مع الوصل، بإجمالي 624 دقيقة، سجل 5 أهداف وصنع هدفاً، وسدد 7 تسديدات على المرمى، فيما قام بعمل 248 تمريرة صحيحة، منها 185 في ملعب المنافس، و12 تمريرة مؤثرة.

ويدخل في الصراع للمرة الأولى لاعب عجمان وليد أزارو، بعد تسجيله 5 أهداف، وشارك مهاجم عجمان في 6 مباريات من أصل 7، بإجمالي عدد دقائق 537، وصنع هدفاً وحيداً، فيما سدد 9 كرات على المرمى، وقام بعمل 78 تمريرة صحيحة، منها 52 في ملعب المنافس، و8 مؤثرة. ويظهر كايو لوكاس بمستوى طيب مع فريقه الشارقة، حيث ظهر كايو لوكاس في 6 مباريات مع الشارقة، بإجمالي عدد دقائق 502، سجل 5 أهداف، و10 تسديدات على المرمى، ومرر 214 تمريرة صحيحة، منها 169 في ملعب المنافس، و16 مؤثرة.

قوة هجومية

وعن صراع الهدافين، قال محمد الكوس لاعب المنتخب الوطني ونادي النصر السابق، تعدد المنافسة بين اللاعبين علي لقب الهداف، ظاهرة صحية، تصب في صالح المسابقة، وتعزز من القوة الهجومية لها، ويكفي القول إنه خلال سبع جولات فقط من الدوري، تم تسجيل 173 هدفاً، ما يثبت أن لدينا قوة هجومية قوية، تخدم المسابقة بشكل جيد، وتسهم في جذب الجماهير للمدرجات، ولعل تنافس أكثر من لاعب على لقب الهداف، يعزز من تلك القوة الهجومية خلال الجولات المقبلة.

وأبدى محمد الكوس سعادته بوجود اللاعب علي مبخوت ضمن قائمة المنافسين على لقب الهداف، ما يثبت أن لدينا لاعبين أكفاء بإمكانات فنية عالية، قادر على التنافس القوي مع أبرز اللاعبين الأجانب، مثل لابا كودجو صاحب الإمكانات العالية، ومثل هؤلاء اللاعبين يعتبرون قدوة طيب للأجيال الجديدة من لاعبي المراحل السنية، ونحن بحاجة إلى تلك النوعية من اللاعبين الأكفاء الطموحين، حتى يتطور مستوى الدوري أكثر خلال السنوات المقبلة، ويتطور أيضاً الأداء الدفاعي، بعد أن يكتسب المدافعون خبرة من هؤلاء الموهوبين.

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