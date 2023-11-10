50 % ارتفاع البطاقات الحمراء

شهدت الجولات السبع الأولى من دوري أدنوك للمحترفين الموسم الحالي 2023 - 2024 ارتفاعاً في معدل البطاقات الحمراء مقارنة بالفترة نفسها الموسم الماضي 2022 - 2023 بـ 50 % وهو معدل مرتفع عطفاً على عدد المباريات التي أقيمت في المسابقة.

وفي 49 مباراة أقيمت في الدوري قبل فترة التوقف الدولي الحالية، أشهر حكام دورينا البطاقة الحمراء 18 مرة في وجه اللاعبين، بزيادة 6 بطاقات حمراء على الجولات السبع الأولى الموسم الماضي الذي شهد 12 بطاقة حمراء في عدد المباريات نفسها، فيما كان مجمل عدد البطاقات الحمراء في الموسم الماضي بالكامل 46 بطاقة.

ووفقاً لإحصاءات رابطة المحترفين الإماراتية، شهدت 6 جولات من الـ7 التي أقيمت منذ بداية الموسم في الدوري حالات طرد في 14 مباراة، باستثناء الجولة الثانية التي خرجت نظيفة من دون أي حالة طرد للاعبين، إذ بدأ الدوري بحالتي طرد فقط في أول 3 جولات بواقع بطاقة حمراء واحدة في الجولة الأولى في مباراة عجمان وشباب الأهلي، ومثلها في الجولة الثالثة في مباراة البطائح وشباب الأهلي.

وتعد الجولات الرابعة والخامسة والسادسة الأكثر في حالات الطرد، فأشهر فيها الحكام البطاقة الحمراء 4 مرات في كل جولة، بينما تعد مباراتا خورفكان والوصل ضمن الجولة الرابعة والوحدة واتحاد كلباء في الجولة السادسة الأبرز بعدما شهدتا حالتي طرد في كل مباراة، إذ لعب خورفكان بتسعة لاعبين في مواجهة الإمبراطور التي انتهت بالتعادل الإيجابي 3-3، كما لعب اتحاد كلباء بتسعة لاعبين في مباراته أمام الوحدة في الجولة السادسة التي انتهت بفوز الوحدة بهدفين مقابل هدف.

وبعكس الموسم الماضي الذي لم تشهد فيه الجولات الأولى من الدوري حالتي طرد، وخرجت جولتان من دون أي بطاقة حمراء.

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وتعد أندية شباب الأهلي والعين وخورفكان الأكثر حصولاً على البطاقات الحمراء، بحصول كل منها على 3 بطاقات، فيما حصلت أندية البطائح والوحدة واتحاد كلباء وحتا على بطاقتين، وبطاقة حمراء واحدة لكل من الوصل وعجمان، بينما خرجت أندية النصر والجزيرة والإمارات وبني ياس والشارقة بسجل نظيف من الطرد.

وتعرض ثلاثي العين كوامي وبندر الأحبابي وجوناثاس للطرد في مواجهات ((الزعيم)) مع الشارقة والنصر والإمارات، وحصل ثلاثي شباب الأهلي سالمين خميس وبوغدان بلانيتش ولوكا على البطاقة الحمراء في مباريات ((الفرسان)) ضد عجمان والبطائح والنصر.

وأكد مسلم أحمد الحكم الدولي السابق، وخبير التحكيم، أن ارتفاع حالات الطرد لا علاقة له بمستوى التحكيم، أو الاستعانة بحكام أجانب في بعض المباريات، لافتاً إلى أن الحكام الأجانب عادة لا يشهرون البطاقات بكثرة في المباريات التي يديرونها.

وأشار إلى أن أغلب البطاقات الحمراء في الجولات الماضية صحيحة، وأسبابها تدخلات قوية نتيجة التحام بتهور من اللاعبين، مبيناً أن القرارات الإدارية وخاصة حالات الطرد تتدخل فيها تقنية حكم الفيديو المساعد التي تسهم في التصحيح ومساعدة حكم المباراة في حالة خطأ يستوجب البطاقة الحمراء، مشيراً إلى أنه لا يجب المقارنة بين عدد البطاقات الحمراء في الموسم الحالي ومثيلاتها في عدد الجولات نفسه في الموسم الماضي لأن لكل مباراة ظروفها ومعطياتها، و18 بطاقة حمراء في 49 مباراة قد لا تكون بالعدد الكبير الذي يدعو للقلق.

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