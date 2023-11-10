8 عدائين يمثلون «الأبيض» في نصف ماراثون آسيا

ينطلق سباق نصف ماراثون آسيا للعموم رجال وسيدات في منطقة مرسى دبي فستيفال سيتي، صباح اليوم ، بمشاركة 1000 عداء وعداءة، منهم 72 عداءً وعداءة يمثلون أكثر من 20 دولة، ومن بينهم مجموعة من أبرز العدائين العالميين المشاركين في دورة الألعاب الأولمبية في باريس 2024، إلى جانب 8 عدائين من المنتخب الوطني الأول، هم: مبارك المراشدة، وخالد خليل، وصالح السويدي، وعبيد النعيمي، ورقية المرزوقي، وهدى النعيمي، وكلثوم المازمي، وخديجة النقبي.

وعقد مؤتمر صحافي صباح أمس، بحضور سعيد حارب، أمين عام مجلس دبي الرياضي، واللواء دحلان الحمد، رئيس الاتحاد الآسيوي لألعاب القوى، وناصر أمان آل رحمة، مساعد الأمين لمجلس دبي الرياضي، وفهد عبدالله بن جمعة، نائب رئيس اتحاد ألعاب القوى الإماراتي. وتم خلال المؤتمر الكشف عن ترتيبات الحدث، الذي ينظمه اتحاد الإمارات لألعاب القوى، السباق، بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي، وإشراف الاتحاد الآسيوي، ويتضمن إقامة 3 سباقات مجتمعية لمسافات الميل و5 و21 كم، بمشاركة مفتوحة للذكور والإناث، تنطلق بعد السباق الرئيسي، ويتوقع أن تتجاوز فيها المشاركة 2500 رياضي ورياضية.

قناعة

وأكد اللواء دحلان الحمد أن اختيار الإمارات لاستضافة أول نسخة لبطولة نصف الماراثون في قارة آسيا جاء للقناعة الكاملة بقدرات دبي على النجاح وتحقيق إنجازات كبيرة في هذا الحدث، كونها رائدة في استضافة وتنظيم الأحداث الكبرى، مشيراً إلى متابعة الاتحاد القاري كل الترتيبات التنظيمية للسباق، وأعرب عن تطلعه بأن يسهم الحدث في تعزيز الخطة المستقبلية للنهوض بألعاب القوى في القارة الآسيوية.

بدوره، رحب سعيد حارب بالوفود المشاركة، وأكد أن مجلس دبي الرياضي المظلة الداعمة لكل الألعاب الرياضة، وأن ألعاب القوى تحظى باهتمام ومشاركة كبيرة، وأن إقامة السباق في منطقة دبي فستيفال تضيف جمالية كبيرة، وقال إن مجلس دبي الرياضي حريص على التعاون لإنجاح الحدث، متمنياً للمشاركين أن يحققوا أكبر استفادة فنية ومجتمعية.

بينما أكد فهد الطنيجي أن استضافة الإمارات للسباق جاءت بفضل دعم مجلس دبي الرياضي والقيادة العامة لشرطة دبي، إلى جانب عدد من المؤسسات الحكومية والخاصة، مشيراً إلى قيام اتحاد ألعاب القوى الإماراتي، برئاسة اللواء الدكتور محمد المر، بتكثيف الجهود خلال الفترة الماضية لتحقيق أعلى معايير النجاح الفني والتنظيمي للحدث.

تجدر الإشارة إلى أن اللجنة المنظمة للسباق رصدت جوائز للفئات المشاركة في السباق الرئيسي، والسباقات المجتمعية الأخرى التي تقام على هامش الحدث، لتشجيع أفراد المجتمع على المشاركة في الحدث القاري الكبير، إلى جانب فعاليات ترفيهية أخرى متنوعة.

وسيعقد على هامش الحدث اجتماع بين اللواء الدكتور محمد المر، ودحلان الحمد، لاستعراض آخر الترتيبات الفنية الخاصة باستضافة بطولة آسيا للشباب تحت 20 عاماً، المقررة العام المقبل في دبي.

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