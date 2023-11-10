سيف النعيمي: 8 آلاف مقعد إضافي في جائزة أبوظبي للفورمولا 1

أكد سيف النعيمي الرئيس التنفيذي لشركة إثارة جاهزية حلبة مرسى ياس لاستضافة سباق جائزة الاتحاد للطيران الكبرى للفورمولا 1، التي تقام خلال عطلة نهاية الأسبوع في الفترة من 24 إلى 26 نوفمبر الجاري، في ختام بطولة العالم للفورمولا 1 للموسم الحالي 2023، مشيراً إلى أن الحدث استثنائي في العام الحالي كونه النسخة الخامسة عشرة للسباق في أرض الحلبة، منذ دخولها عالم سباقات السرعة عام 2009.

وكشف النعيمي عن أن جائزة أبوظبي ستشهد زيادة في السعة الجماهيرية لمدرجات حلبة مرسى ياس، بعدما جهزت الحلبة 8 آلاف مقعد إضافي للمتفرجين، خلال النسخة الحالية ولأول مرة، عبر مدرجين متحركين، تم إضافتهما للسعة الإجمالية السابقة البالغة 60 ألف متفرج.

إقبال كبير

وقال النعيمي في تصريحات صحافية خلال جلسة إعلامية بحلبة مرسى ياس: إن الحلبة جاهزة لاستضافة السباق الختامي لبطولة العالم للفورمولا 1، وسباق هذا العام سيشهد بعض المنتجات الإضافية، من أجل توفير أكبر قدر من المتعة والإثارة للمتابعين والحضور، حيث تتاح الفرصة لحاملي التذاكر لزيارة معالم أبوظبي، وأحد الأماكن الترفيهية مجاناً، إلى جانب توفير الفرصة للاختيار بين العديد من أماكن الضيافة الجديدة بالحلبة.

وكشف النعيمي عن نفاد جميع تذاكر سباق جائزة الاتحاد للطيران الكبرى بأبوظبي، حيث شهدت عملية بيع التذاكر إقبالاً كبيراً منذ الصيف الماضي، وهو ما دفعنا لإضافة المقاعد الجديدة المتحركة.

وأشار إلى أنه يتوقع حضوراً جماهيرياً كبيراً خلال فعاليات السباق، الذي سيشهد أيضاً سباقات مصاحبة مثل الفورمولا 2 والفورمولا 4، حيث حضر السباق في العام الماضي أكثر من 140 ألف متفرج، 70 % من خارج الدولة، حيث قضى أكثر من 80 % من هذه النسبة 4 ليال أو أكثر في العاصمة أبوظبي، لافتاً إلى أن العوائد الإعلامية والاقتصادية والسياحية، التي حققها السباق على مدار السنوات الماضية هائلة.

متابعة كبيرة

وأضاف: ((هناك زيادة ملحوظة في عدد المتابعين لجائزة أبوظبي للفورمولا 1، وشهدت نسخة عام 2021، التي تحدد خلالها بطل العالم على أرض الحلبة متابعة 110 ملايين مشاهدة حول العالم)).

خصوصية فريدة

وحول مدى تأثر السباق بحسم بطولة العالم قبل جولات عدة من نهاية الموسم لمصلحة الهولندي ماكس فيرستابن شدد النعيمي على أن سباق أبوظبي يتمتع بخصوصية فريدة، ولم يتأثر يوماً بحسم البطولة من عدمه، حيث تسعى جميع الفرق إضافة إلى السائقين إلى أفضل ختام للموسم، وبالتالي السباق يشهد منافسة قوية حتى مع حسم لقب السائقين، مشيراً إلى أن الصراع على بعض المراكز لم يحسم، إضافة إلى عدم حسم سباق الصانعين، مما يرفع من مستوى الإثارة في السباق الختامي بأبوظبي.

وكشف النعيمي عن أن جائزة الاتحاد للطيران الكبرى هذا العام ستشهد مشاركة السائق الإماراتي الواعد راشد الظاهري، في سباق الفورمولا 4، ضمن السباقات المصاحبة للجائزة، حيث يظهر لأول مرة على مسار الحلبة، مشدداً على أن أكاديمية ياس هيت للسباقات التابعة للحلبة تقوم بدور كبير في إعداد وتطوير سائقين إماراتيين لسباقات السيارات بمختلف أنواعها، وتأتي مشاركته بعد مشاركة آمنة وحمدة القبيسي، خلال السنوات الماضية.

وختم النعيمي تصريحاته مؤكداً حرص حلبة مرسى ياس على تعزيز مفهوم الاستدامة، والذي أطلق ضمن استراتيجيتها في عام 2020، والنسخة الجديدة تعزز هذا الموسم عبر إضاءة مسار الحلبة بالكامل بتقنية ((ليد)) الموفرة للطاقة الكهربائية، إلى جانب استخدام الطاقة الشمسية لإضاءة مظلات مرآب السيارات، مما يسهم في توفير 30 % من احتياجات الطاقة على مدار العام.

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