«هايك آند فلاي» تختتم رحلتها في سماء حتا

تختتم اليوم النسخة الثانية من بطولة ((هايك آند فلاي))، التي ينظمها اتحاد الإمارات للرياضات الجوية من 5 جولات بمشاركة 40 طياراً من 18 دولة.

وتقام الجولة الخامسة والأخيرة على قمة جبال حتا، بعدما تنقلت منافسات الجولات السابقة بين 4 مناطق مختلفة، حيث انطلقت الجولة الأولى في سماء الجميرا بدبي، ثم أقيمت الجولتان الثانية والثالثة على قمتي جبلي ((ينس)) و((جيس)) في رأس الخيمة قبل أن تحط البطولة رحالها على قمة جبل ((الفاية)) في الشارقة.

جهود

وكثفت اللجنة المنظمة جهودها خلال اليومين الماضيين لإعداد كل الترتيبات التي تسهل مهمة الطيارين والضيوف التي تشمل مكان التجمع والانطلاقة بالجري والتسلق ثم الطيران المظلي ومكان نقطة الهبوط.

ويحتسب الزمن لثلاث قفزات تباعاً للمحترفين مقابل قفزتين للهواة مع إضافة نتائج الجولات الأربع الماضية لتحديد الترتيب النهائي للفائزين.

ونظمت اللجنة المنظمة جولة تفقدية للطيارين والإعلاميين وفريق الدعم اللوجستي أمس إلى مدينة حتا لمعاينة الموقع والتعايش مع الحدث والتدريب على القفز في مسرح البطولة لمن يرغب.

جاهزية

وقال عبدالله مراد رئيس لجنة الإعداد والدعم اللوجستي إن فريق العمل أتم كل الترتيبات في المناطق الـ 6 التي تقام فيها المنافسات من الانطلاقة حتى نقطة الهبوط، وتجهيز منطقة كبار الشخصيات ومنصة التتويج.

وأشاد يوسف الشحي مدير العلاقات العامة باللجنة المنظمة، بجهود عدد من الجنود المجهولين ضمن اللجنة المنظمة، وخصوصاً سالم عبيد سالمين رئيس لجنة الجلايدر ومحمد محجوب المدير المالي وعلى حسن صنقور مدير العمليات.

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