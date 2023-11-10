دبي تستضيف 25 فعالية رياضية متنوعة نهاية الأسبوع

تشهد دبي تنظيم 25 فعالية رياضية، من بينها 7 بطولات دولية متنوعة تقام بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي نهاية الأسبوع الجاري بمختلف مناطق دبي، وتستقطب أكثر من 2000 مشارك من خارج الدولة، إضافة إلى الزائرين والمرافقين من الطواقم الفنية والمدربين.

وتتصدر بطولة ((أوشن مان)) الدولية للسباحة البطولات الدولية في عدد المشاركين من خارج الدولة، حيث يشارك أكثر من 600 سباح وسباحة من خارج الدولة، وتقام البطولة على شاطئ أم سقيم، ويتنافس فيها المشاركون في أربع مسافات، هي: 10، و5، و1.5 كيلومترات وسباق 500 متر للأطفال، إضافة إلى سباق الفرق لمسافة 1.5 كيلومتر.

وتقام المرحلة الأخيرة من بطولة هايك آند فلاي الدولية الثانية، التي ينظمها اتحاد الإمارات للرياضات الجوية في منطقة حتا، كما تقام بطولة تشيسترتونز الدولية للبولو، التي تقام لأول مرة في الشرق الأوسط في نادي ديزرت بالم للبولو بحديقة دبي باركس آند ريزورتس وتنظمها شركة تشيسترتونز العالمية.

وتقام منافسات بطولة سباق جبال الألب للتزلج على الجليد في قاعة سكي دبي بمول الإمارات، وينطلق سباق نصف ماراثون آسيا للجري في دبي فستيفال سيتي، كما تقام بطولة بينكاك سيلات الآسيوية السابعة، وبطولة الشرق الأوسط المفتوحة بينكاك سيلات للألعاب القتالية في قاعة راشد بن حمدان بنادي النصر الرياضي، كما يقام رالي دبي الصحراوي، السباق الأقدم في رياضة السيارات والدراجات النارية بالدولة، ويشارك فيه نخبة سائقي الراليات في العالم، وينطلق من دبي فستيفال سيتي.

مكانة عالمية

ويأتي سباق تحدي الوحل وتحدي دبي للدراجات الهوائية في صدارة البطولات المحلية التي تقام في دبي، حيث يشهد تحدي الوحل مشاركة الآلاف من المتسابقين، ويعد من أشهر سباقات تخطي الحواجز عالمياً، وتنظمه شركة تاف مادر العالمية المتخصصة في تنظيم الفعاليات الرياضية ورياضات المغامرة، ويقام السباق اليوم وغداً في مضمار جبل علي بمنطقة البرشاء، كما يشارك عشرات الآلاف من مختلف فئات المجتمع في تحدي دبي للدراجات الهوائية الذي يقام في شارع الشيخ زايد.

وتتواصل منافسات الدورة الرياضية العمالية الخامسة، حيث تقام بطولة الكريكت في نزل العمال بمنطقة جبل علي، كما تتواصل منافسات دورة الشيخة هند للألعاب الرياضية للسيدات، الدورة الأكبر من نوعها، حيث تقام بطولة البادل في نادي جست بادل بميناء راشد. وتقام بطولة كأس افتتاحية الموسم للبولو في نادي دبي للبولو والفروسية، ويقام كأس ديناستي للجمباز في مجمع حمدان الرياضي، وتقام بطولة الأندية لرمي القرص لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في استاد ذا سفنز، ويقام كأس إيه إف سي للفوت فولي في قرية إيه إف سي بفندق هيلتون جي بي آر، كما تقام بطولة سباق تورف للكروسفيت في مدينة دبي الرياضية.

ويختتم سباق جري السيدات مراحله الأربع في بحيرات الحب بالسباق الأخير الذي يشهد مشاركة واسعة من السيدات اللاتي يجمعن أربع ميداليات مبتكرة للسباقات الأربعة، لتشكل مجتمعة اسم دبي مع صور لأبرز المعالم السياحية التي أقيمت فيها منافسات السباقات الأربعة.

تنوع

كما يقام سباق دبي للقوارب الشراعية المحلية فئة 43 قدماً، ويقام تحدي القمم للهايكنغ في منطقة حتا، وتقام بطولة الجمباز الفني التحضيرية في مدرسة جميرا الثانوية بشارع الوصل، ويقام دوري الشطرنج المتنوع في أكاديمية اتصالات، ويقام سباق سكتشرز للجري في ميناء راشد، ويقام تحدي أديداس ولي ميلز للياقة البدنية في شارع الشيخ زايد، وتقام بطولة فورتونا الداخلية للريشة الطائرة في أكاديمية فورتونا بمنطقة ديرة.

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