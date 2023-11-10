«بركة» بطل سباق تحضيري جوهرة تاج زايد

توج الجواد ((بركة)) العائد إلى سلطان علي بلقب سباق تحضيري كأس جوهرة تاج الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان لمسافة 2200 متر في الشوط الرابع من الحفل الأول الذي نظمه نادي أبوظبي للفروسية في الموسم الجديد، بعد منافسة قوية مع نخبة الخيول، قاطعاً المسافة في زمن قدره 2:27:34 دقيقة بقيادة الفارس كونور بيسلي، وإشراف المدرب أحمد بن حرمش، متفوقاً على ((أجرد عذبة)) لياس للسباقات، الذي حل في المركز الثاني بفارق 3 أرباع طول، بقيادة الفارس برناردو بينيرو، وإشراف ماجد الجهوري.

وفي افتتاح الأمسية، التي شهدت حضوراً جماهيرياً كبيراً، فازت المهرة ((رندة)) العائدة إلى الشيخة اليازية بنت سلطان آل نهيان، بلقب الشوط الأول من سباق ((وادي غليلة)) لمسافة 1400 متر للخيول المبتدئة إنتاج الإمارات بقيادة سام هتشكوت، وإشراف دينيس أوبراين، بزمن قدره 1:22:47 دقيقة.

وذهب لقب الشوط الثاني من سباق ((وادي سدر)) لمسافة 1400 متر المخصص للمبتدئة، الذي شهد تنافساً قوياً، إلى ((أتش أم الشاهين)) لإسطبلات الوطنية بقيادة أدري دي فريز، وإشراف هلال العلوي، محرزاً زمناً قدره 1:31:56 دقيقة.

وانتزع ((أي إس لطام)) لجابر المرر لقب الجولة الأولى من سباق كأس الوثبة ستاليونز لملاك الإسطبلات الخاصة لمسافة 2200 متر في الشوط الثالث من الحفل بقيادة الفارس برناردو بينيرو، وإشراف حمد المرر، بزمن قدره 2:29:71 دقيقة.

وفاز ((أونلي سموك)) العائد إلى إسطبلات العجبان بلقب سباق ((وادي شيص)) في الشوط الخامس الأخير للخيول العربية الأصيلة لمسافة 1600 متر، بقيادة أوسكار شافيز، وإشراف المدرب عبدالله الحمادي، قاطعاً المسافة في 1:44:37 دقيقة.

واختتمت الأمسية بفوز ((كاونت روستوف)) لمالكه محمد أحمد السبوسي بلقب سباق ((وادي طيبة)) لمسافة الميل في الشوط السادس الأخير المخصص للخيول المهجنة الأصيلة، مسجلاً زمناً قدره 1:36:17 دقيقة، بقيادة مارسيلينو رودريجيز، وإشراف المدرب أحمد بن حرمش، الذي أحرز ثنائية بفوزه بلقبين في الحفل.

نجاح

بدوره عبّر علي الشيبة، مدير نادي أبوظبي للفروسية، عن سعادته بنجاح أول سباقات النادي في الموسم الجديد، والتفاعل الكبير من قبل الجماهير، ذاكراً أن الأشواط الستة شهدت منافسات قوية أكدت جاهزية الخيل والجهد الذي بذله المدربون والملاك في الفترة الماضية.

وقال الشيبة: نأمل مواصلة نجاح السباقات المقبلة، وأن نصل إلى أعلى درجات التميز والكفاءة عبر بذل الجهد والعطاء المستمر حتى يأتي موسم النادي على قدر سمعته، ونؤكد أن العمل مستمر لإنجاز خطة تطوير شاملة بعد أن قطعنا شوطاً بعيداً في تحديث مرافق النادي مع بعض المشاريع التي ستكتمل في الربع الأول من العام المقبل.

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