جواو فيكتور: إصاباتي المتكررة سوء حظ

أكد البرازيلي جواو فيكتور الظهير الأيسر لنادي بني ياس، أن لعنة الإصابات المتكررة التي لاحقته في أوقات كثيرة مع السماوي، أمر ((خارج عن إرادتي))، مشيراً إلى أنه تعافى بشكل تام من الإصابة العضلية الأخيرة التي عانى منها، وغاب بسببها عن 3 مباريات في الدوري منذ بداية الموسم الحالي.

وعاد فيكتور للمشاركة مع الفريق في مباراته الأخيرة أمام خورفكان، في الجولة السابعة من دوري أدنوك للمحترفين، عقب غيابه عن مواجهات الإمارات والوحدة والشارقة بداعي الإصابة، إذ داهمت اللاعب الإصابة أكثر من مرة خلال المواسم الماضية، منذ انضمامه إلى قلعة السماوي عام 2019.

وقال لـ ((البيان)): ((الإصابات واردة، وهي جزء من كرة القدم، وفي بعض الأحيان يتعرض أي لاعب لسوء حظ مع الإصابات المتكررة، وهي أمر خارج عن إرادة اللاعب)).

حزن

وأضاف: ((بالطبع أشعر بالحزن الشديد بسبب غيابي عن المشاركة مع بني ياس، بسبب الإصابة، لأنها تبعدني عن الملاعب، وأريد بكل تأكيد الوجود باستمرار، واللعب مع الفريق لمساعدته على تحقيق الفوز، أعلم أن هناك من يتحدث عن تعرضي للإصابة أكثر من مرة، ولكني الآن أصبحت في حالة جيدة، وسعيد للعودة للمشاركة في المباريات، وأتمنى استكمال الموسم حتى نهايته بحالة جيدة)).

وعن الفوز الأخير الذي حققه بني ياس على خورفكان، في ختام الجولة السابعة من الدوري، قال: ((نجحنا في تجاوز الخسارة الثقيلة بخماسية أمام الشارقة في الجولة الماضية، وحققنا فوزاً مهماً على خورفكان، الفريق قدم أداء جيداً، وكان لدينا رغبة قوية في الظهور بشكل مختلف عن مواجهة الشارقة، التي لم نكن خلالها في أفضل حالاتنا، وظهر الفريق بوجهه غير الحقيقي)).

وتابع: ((بالتأكيد أهمية الفوز تكمن من أنه حدث قبل التوقف الدولي، ما يعيد الثقة والروح المعنوية للفريق بعد خسارة الشارقة، وحصلنا على 3 نقاط مهمة، ساعدت الفريق على تحسين مركزه في ترتيب الدوري، بعد الوصول للنقطة العاشرة، والفارق بيننا وبين صاحب المركز الرابع 3 نقاط فقط، ما يعزز من حظوظ السماوي في التقدم لمراكز المقدمة في الجولات المقبلة)).

أداء

وأكد جواو فيكتور أن بني ياس يسير بشكل جيد، وقدمنا أداء قوياً في كل المباريات، باستثناء مباراة الشارقة، حيث ظهرنا نداً قوياً، رغم الخسارة في مواجهتي العين والوصل، وحققنا فوزاً مستحقاً في 3 مباريات، على حساب النصر والوحدة وخورفكان، وخرجنا بركلات الجزاء الترجيحية من الجزيرة في كأس مصرف أبوظبي الإسلامي، الفريق قادر على التطور، وفترة التوقف فرصة أمام الجهاز الفني لعلاج وتصحيح السلبيات والأخطاء.

وعن واقعة طرد محمد إسماعيل الجنيبي لاعب خورفكان بعد تدخله معه، أوضح أنه فوجئ به يدفعه في وجهه عقب إحدى الكرات المشتركة، ولكنها أمر طبيعي يحدث خلال المباريات، نتيجة العصبية، ومجرد ((نرفزة ملعب)).

عودة

وانضم جواو فيكتور ((23 عاماً)) إلى صفوف بني ياس عام 2019 في فئة المقيمين، قادماً من نادي كرويزرو البرازيلي، وخاض مع الفريق 4 مباريات الموسم الحالي في الدوري، ومباراتين في كأس مصرف أبوظبي الإسلامي، سجل خلالهما هدفاً، هو الأول له منذ انضمامه للفريق، قبل تعرضه للإصابة والعودة مجدداً، علماً بأنه شارك في 62 مباراة مع السماوي في دوري المحترفين، على مدار 5 مواسم، وجدد النادي عقده العام الماضي، ولمدة 3 سنوات حتى 2025.

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