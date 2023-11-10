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البطائح يستضيف خورفكان ودياً الليلة

11/10/2023 7:24:17 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

يستضيف البطائح فريق خورفكان الليلة باستاد صقر بن محمد القاسمي في تجربة كروية ودية، خلال فترة التوقف الحالية للدوري، بسبب تجمع المنتخب الأول، وتعتبر المباراة بروفة مهمة قبل استئناف قطار دوري أدنوك للمحترفين في الجولة الثامنة، التي يواجه فيها البطائح ضيفه الشارقة 23 الجاري، بينما يواجه خورفكان ضيفه عجمان.

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