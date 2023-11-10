البطائح يستضيف خورفكان ودياً الليلة

البطائح يستضيف خورفكان ودياً الليلة
التاريخ
11/10/2023 7:24:17 PM
(MENAFN
- Al-Bayan)
يستضيف البطائح فريق خورفكان الليلة باستاد صقر بن محمد القاسمي في تجربة كروية ودية، خلال فترة التوقف الحالية للدوري، بسبب تجمع المنتخب الأول، وتعتبر المباراة بروفة مهمة قبل استئناف قطار دوري أدنوك للمحترفين في الجولة الثامنة، التي يواجه فيها البطائح ضيفه الشارقة 23 الجاري، بينما يواجه خورفكان ضيفه عجمان.
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