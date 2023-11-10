فضيتان للشحي والكثيري في ختام «عالمية أبوظبي للجوجيتسو»

شهد معالي الشيخ خليفة بن طحنون بن محمد آل نهيان، رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي أمس، ختام منافسات النسخة الخامسة عشرة لبطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو، التي أُقيمت تحت رعاية سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، في مبادلة أرينا في أبوظبي على مدى 10 أيام بمشاركة 7,000 لاعب ولاعبة من 127 بلداً من مختلف أنحاء العالم.

وتوّج معاليه الفائزين بمنافسات اليوم الأخير من البطولة وأشاد بالأداء المتميز لأبطال وبطلات الإمارات من الناشئين والمحترفين مؤكداً أن النجاح الذي تحققه فعاليات الجوجيتسو في أبوظبي، التي رسخت ريادتها على خريطة الجوجيتسو العالمية، يعكس الأهمية التي توليها القيادة الرشيدة لتشجيع ممارسة الرياضة بصفة عامة، من خلال تبني أسلوب حياة صحي يضمن بناء مجتمع ينعم ببيئة عيش سليمة، إضافة إلى حرص القيادة على الاستثمار الأمثل في المواهب الشابة من أبناء وبنات الوطن، عن طريق تهيئة كل الظروف الملائمة للتميز الرياضي في الجوجيتسو وغيرها من الرياضات الأخرى، لتمكينهم من تمثيل دولة الإمارات ورفع علمها عالياً في مختلف المحافل الدولية.

شهد اليوم الختامي 12 نزالاً نهائياً لفئة المحترفين من حملة الحزام الأسود للرجال، والبني/ الأسود للسيدات في مختلف فئات الأوزان بمشاركة 24 لاعباً من 8 دول؛ هي: الإمارات، والبرازيل، والفلبين، والولايات المتحدة، وبلغاريا، والبرتغال، والمملكة المتحدة، وروسيا.

وتوزعت النزالات على 7 فئات للرجال من حملة الحزام الأسود و5 فئات للسيدات من حملة الحزام (البني/ الأسود)، وسط حضور جماهيري غير مسبوق.

حصاد

وارتفع حصاد أبطال الإمارات في منافسات المحترفين إلى 8 ميداليات بواقع ذهبيتين، وأربع فضيات، وبرونزيتين، ونجح خالد الشحي من تحقيق فضية في وزن 62 كلغم، بعد مجاراته لخصمه البرازيلي المتمرس ميران ألفيس في أغلب فترات النزال، لكن عامل الخبرة كان لصالح البرازيلي الذي حسم النزال، ونال لاعبنا زايد الكثيري فضية وزن 56 كلغم بعد نزال متكافئ مع البرازيلي يوري هندريكس.

حضور

حضر منافسات اليوم الختامي للبطولة كل من الشيخ حمدان بن سلطان بن حمدان آل نهيان، والشيخ طارق بن فيصل القاسمي، وعبدالمنعم الهاشمي رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي للجوجيتسو، ومحمد سالم الظاهري نائب رئيس مجلس إدارة اتحاد الإمارات للجوجيتسو، وفهد الشامسي الأمين العام للاتحادين الإماراتي والآسيوي للجوجيتسو، ومحمد بن دلموج الظاهري، ويوسف البطران عضوي مجلس إدارة الاتحاد وطارق البحري، مدير عام رابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو وعدد من رؤساء وممثلي الاتحادات الوطنية الآسيوية والأندية والأكاديميات المشاركة والجهات الداعمة.

وتوجه عبدالمنعم الهاشمي، بالشكر والعرفان إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، الداعم الأول لمسيرة الرياضة الإماراتية، وإلى سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان على رعايته الكريمة للبطولة، وتشريف سموه حفل الافتتاح الرسمي الذي قدم حافزاً لأبناء الإمارات وألهمهم تحقيق أفضل النتائج، وقال: نجحت أبوظبي عاصمة الجوجيتسو العالمية في تسطير قصة جديدة من الإبداع والتميز وتحقيق النجاحات التي أبهرت العالم، ورسخت مكانتها كوجهة عالمية رائدة في استضافة أهم الفعاليات والأحداث والانتقال بها إلى آفاق غير مسبوقة.

وتابع: تكتمل فرحتنا بإنجاز جديد لأبناء الوطن يثري رصيدهم من الإنجازات والنجاحات القارية والدولية، وأهنئ أبطالنا على أدائهم المشرف خلال العام والذي يعكس عالمية مشروعنا الملهم في تطوير الرياضة، وأتوجه بالشكر للأندية والأسرة الإماراتية التي آمنت برياضتنا ووفرت الدعم لأبنائها، كما أشكر الرعاة شركاء النجاح، وفريق العمل باتحاد الإمارات للجوجيتسو، وكل المتطوعين الذين أسهموا في نجاح هذه البطولة، حتى خرجت البطولة في أبهى صورة بشهادة جميع الضيوف.

وقال اللاعب خالد الشحي: أشعر بالفخر لاعتلاء منصة التتويج بعلم الدولة. في لحظة تاريخية، وسأبدأ التحضير للنسخة المقبلة من البطولة مستخلصاً الدروس العديدة.

وقال لاعبنا زايد الكثيري: أهدي هذا الإنجاز إلى القيادة الرشيدة لدعمها المتواصل لأبناء وبنات الوطن للتفوق في مختلف الميادين والمحافل، كما أهديه إلى أسرة اتحاد الإمارات للجوجيتسو، التي تبذل الغالي والنفيس في نشر وتطوير الرياضة والاستثمار الأمثل في اللاعبين وتطوير إمكاناتهم وتأهيلهم ليكونوا أبطالاً عالميين متوجين في كبرى البطولات.

وأضاف: كنت أطمح إلى الحفاظ على لقبي بطلاً في فئة الحزام الأسود، إلا أن الفوز والخسارة جزء من هذه الرياضة، وراض تماماً عن الأداء الذي قدمته أمام أحد أقوى لاعبي البساط.

صدارة

ومع ختام منافسات المحترفين ضمن النسخة الـ15 من بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو، تمكن لاعبو أكاديمية كوماندو جروب الإماراتية من تبوؤ الصدارة، وحل لاعبو أكاديمية A.F.N.T الإماراتية في مركز الوصيف، وأكاديمية ((شيكمات إنترناشيونال)) الأمريكية في المركز الثالث.

وعلى صعيد نتائج نهائيات فئة الحزام الأسود ذهبت ذهبية وزن 69 كلغم إلى البرازيلي رايموندو سودري وخطف البرتغالي بيدرو رامالهو ذهبية وزن 77 كلغم وحقق البرتغالي برونو ليما فوزاً مستحقاً على البرازيلي أندرسون فيريرا وحصد ذهبية وزن 85 كلغم. وسجل البرازيلي فيليبي أندرو سيلفا انتصاراً قوياً وحصد ذهبية وزن 94 كلغم، فيما فاز البرازيلي فيليبي بيزيرا بذهبية وزن 120 كلغم. وفي نزالات السيدات، حققت البرازيلية مايسا كالداس بيريرا باستوس فوزاً قوياً على الفلبينية مارجريتا أوتشوا لتحصد ذهبية وزن 49 كلغم، وحققت البرازيلية آنا رودريجز ذهبية وزن 55 كلغم والبرازيلية جوليا ألفيس ذهبية 62 وزن كلغم، ومواطنتها إنجريد سوسا ذهبية وزن 70 كلغم وجابرييلي بيسانيا بذهبية وزن 95 كلغم.

حفل

وتتجه الأنظار اليوم إلى حفل جائزة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو، الذي سيكون الأكبر من نوعه، والمنصة الأهم في تكريم وتقدير أصحاب الإنجازات في رياضة الجوجيتسو، من اللاعبين والأكاديميات، والاتحادات.

وتعكس الجائزة المكانة الريادية للعاصمة أبوظبي على خريطة الجوجيتسو العالمية، كما تشهد الجائزة استحداث فئات جديدة لتكريم المواهب المتميزة، وكل من كان له دور ومساهمة في الارتقاء برياضة الجوجيتسو خلال الموسم الرياضي، كما تكرم الجائزة أحد أبناء الوطن، الذين استلهموا من رياضة الجوجيتسو ثقافة الانتصار والتفوق والإبداع، وأصبحوا القدوة للأجيال القادمة، من خلال إنجازاتهم.

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