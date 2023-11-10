تأثير الرأي الآخر..

تتوالى الأحداث سراعاً، وتختلف الصور أمام أعيننا، وتنتشر العديد من المعلومات والأخبار من كل مكان في هذا العالم بشكل أكبر مما يستوعبه إدراكنا. نعتقد أن ما يحدث هو سنة العصر والتطور في هذا الزمن، ونعتقد أنه واجب علينا دوماً أن نشترك بشكل أو بآخر في نقل كل هذا الكم من المعلومات والأخبار وغيرها. وللأسف كثير منا يمتلك الوعي الكافي لفلترة كل هذا، ويميز من هذه المعلومات ما يصلح للنشر والمشاركة، ومن منها الأفضل أن تخفت أضواؤها حفاظاً على القيم والأخلاق أولاً ومنعاً لنشر معلومات تنشر الخوف أو الكره وغيره من السلبية التي تنهش في أرواحنا وعقولنا. مستحيل أن تقول إن كل هذا لن يؤثر بك أو بتفكيرك ورأيك أو يؤثر في أجيال قادمة بأكملها، تأثير الوعي الجمعي والتكرار أخطر بكثير من حتى ما درسته وتربيت عليه.

فأنت هنا بمجرد ذهابك مع هذا التيار تبدأ تسمح لنفسك بالذهاب مع التيار الذي يبدأ هادئاً ومع الوقت تزداد حدته وقوته وجريانه، لتقترب في لحظة من هاوية الشلال، وهنا يكون طريق اللا عودة. قيمنا وأخلاقنا وديننا وتراثنا وعاداتنا أسس قوية، لا تدعو ما يحيط بنا أن يؤثر عليها بشكل أو بآخر. مجرد أن تعي أن لكل شخص وجه نظره ورأيه الخاص به، أي أن هذا الرأي من تربية ترباها هو، وعلم تعلمه هو، وبيئة نشأ بها هو، واختلافات تعنيه هو من قيمه وأخلاقياته وإيمانياته، أي أن كل هذا لا يعنيك أنت. فحدد رأيك مما تمتلكه أنت.

البعض، وخصوصاً في خلال الأزمات والكوارث، ينهار بشكل أو بآخر، ويصب وابل ألمه وحزنه بعيداً عن القضية الحقيقية التي تعنيه، ويبدأ بنشر العداوة والاتهامات فقط ليوجه الآخرين بعيداً عن القضية الحقيقية. هنا يأتي دور وعيك وقيمك وولائك الحقيقي. لا لتدافع لأن لا دفاع عن حقيقة وواقع يسطع كالشمس بل لتكون حقاً بعيداً عن التضليل.

لا يعني أن البعض لا يبكي أو يصرخ أو يشارك الصور أنه لا يعنيه الحدث، لكن لكل طريقته بالمشاركة والمساندة، فربما من هو صامت تكون مشاركته أعظم وأقيم ممن دوى صدى صوته في كل مكان. كن منيعاً بذاتك الحقيقية ثقف نفسك وتأكد قبل الانخراط في موجات الأحداث، ولا تدع صدى الرأي الآخر يجعلك أسيراً له.