هوس التجميل.. ما سببه؟ 2-2

حينما يتحول البحث عن الجمال إلى هوس، يكون ذلك تعبيراً حقيقياً عن كراهية الذات، حيث ينتهي الشخص من تصحيح عيب خلقي لا بد من تصحيحه، إلى عمليات شاملة لكل جزء من جسده، من هنا يبدو أولئك الأشخاص الذين نقرأ عنهم في الصحف غريبي الأطوار بل ومرضى نفسيين، عندما يعلن أحدهم أو إحداهن على الأغلب أنها قد أجرت 50 عملية في وجهها فقط!!

إن ذلك يعني أنها غير راضية عن هذا الوجه ولم تكن راضية عنه يوماً منذ نظرت إلى نفسها في المرآة لأول مرة، لكنها لم تكن تعرف شيئاً عن هذه العمليات يومها، ولم تكن تمتلك ثمنها، لكنها كانت قد قررت تغيير هذا الوجه بمجرد أن تستطيع، لذلك فهي بهذه العمليات لا تصحح عيباً صغيراً يسبب لها بؤساً، بتنمر الآخرين عليها، ولكنها تحاول الخلاص من وجهها وإزالته، إنها تكرهه، تكره هذه الذات التي لطالما تعرضت للاحتقار والسخرية!

ومثل التجميل يمكن النظر إلى التدخين والإدمان والقمار، وإدمان تناول الطعام، وغير ذلك مما يعتبر شكلاً من أشكال تحقيق المتعة واللذة، لكن الحقيقة هي أن كل هذه الأشكال من السعي للمتعة والسعادة ما هي إلا نوع من كراهية الذات، ومعاقبتها بالأذى المدمر الذي ينتج عن هذه الأشكال المختلفة من الإدمان، التي تبدو في ظاهرها متعة لكنها في باطنها وعمقها الحقيقي ما هي إلا عذاب وأذى وتدمير ممنهج يوقعه الإنسان على نفسه وكأنه يعاقب هذه النفس أو يعاقب أهله ومحيطه لأسباب يعلمها هو، فكراهية الذات لها صور وأشكال عديدة. والأهم أن جذورها غالباً ما تعود إلى الطفولة.

إن كراهية الذات هذه هي ما يمنع الإنسان من تحقيق نجاح في التغيير وإصلاح الأخطاء، لأن ارتكابها من الأساس قائم على علاقة مختلة، فإن أراد الشخص الإقلاع عن التدخين أو الإدمان أو تناول الطعام بشكل مرضي عليه أن يتصالح مع نفسه ويحب ذاته، لحظتها فقط سينجح في التغيير، ذلك (إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم).

