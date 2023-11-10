تذكرت «عمو بابا»

هناك بعض الشخصيات الرياضية بالمنطقة من الصعب نسيانهم، من بينهم الرياضي الكبير ((عمو بابا))، أحد أبرز من أنجبتهم الكرة العراقية لاعباً ومدرباً، رحمه الله. في إحدى المرات قبل وفاته سأله الزميل الإعلامي حسام حسن، مدير العلاقات بوزارة الشباب والرياضة العراقية حالياً، والمذيع السابق في قناة دبي الرياضية، سأل ((عمو بابا)): ماذا تتمنى؟ فقال: أن أصبح رئيساً للجمهورية. وأضاف: العراق يتمتع بنفط، سأصرف النصف على الشعب، والنصف الآخر على الرياضة، قالها بطريقته المازحة، فقد كان هذا تفكيره، عليه الرحمة، فكان يهدف دائماً إلى تصحيح الأوضاع الرياضية، وكان يعمل من أجل تطور الكرة العراقية، تذكرت هذه الواقعة وأنا أبحث وأستفسر من زملائي الإعلاميين بالخليج عن قيادات رياضية تبوأت في بلدانها منصب رئاسة البرلمان أو الشورى أو الأمة أو المجلس الوطني، النماذج المشرفة لواقعنا الرياضي.

بدأ ((عمو بابا)) مسيرته التدريبية مساعداً للأسكتلندي داني ماكلنين في دورة الخليج الرابعة في الدوحة عام 1976، وقاد بعد ذلك المنتخب العراقي العسكري في عام 1979 في الكويت، بعدها قاد منتخب العراق في بطولات الخليج الخامسة والسادسة والسابعة، وكانت محطته الأخيرة النسخة التاسعة في عمان عام 2000، وقاد بابا المنتخبات العراقية في 158 مباراة دولية، وهو رقم قياسي لم يحققه أي مدرب محلي أو أجنبي آخر مع المنتخبات الوطنية. ومن بين الأمور التي أتوقف عندها اليوم لقائي الأول معه في دورة الخليج السابعة بمسقط عام 84، حيث تميز بصوته ونبراته، وبالتحديد التصريحات الساخنة التي كان يطلقها قبل مباريات منتخب بلاده، الذي تمكن من الفوز بكأس الدورة، كما درب ((عمو بابا)) في الإمارات؛ إذ تولى المسؤولية الفنية لنادي الجزيرة موسماً واحداً، فمن يفكر مثله اليوم؟! لهذا تذكرت الراحل بوسامي. والله من وراء القصد.