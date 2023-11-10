تحذير أممي من كارثة إنسانية في دارفور

حذرت الأمم المتحدة، أمس، من كارثة إنسانية بعد تزايد أعمال العنف، وانتهاكات حقوق الإنسان في إقليم دارفور، غربي السودان، بعدما اشتدت حدة المعارك الطاحنة، في الشهر السابع للحرب القائمة بين الجيش، وقوات الدعم السريع.

وأكدت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، في بيان، ((قتل أكثر من 800 شخص على يد الجماعات المسلحة في أردمتا غربي دارفور، وهي منطقة كانت حتى الآن بمنأى عن النزاع)).

وتضم أردمتا مخيماً داخلياً للنازحين، حيث تم تدمير ما يقارب 100 مأوى، وفقاً للمفوضية السامية. كذلك، سجلت الكثير من عمليات النهب في المنطقة، خصوصاً مواد الإغاثة الخاصة بالمنظمة.

وقال الناطق باسم المنظمة الأممية في جنيف، وليام سبيندلر، إن هؤلاء الأشخاص قتلوا ((في الأيام الماضية)). وصرح المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، فيليبو غراندي، ((قبل 20 عاماً، أصيب العالم بصدمة من الفظائع الوحشية، وانتهاكات حقوق الإنسان في دارفور.

نخشى أن تتطور ديناميكية مماثلة)). وأضاف: إن ((الوقف الفوري للقتال، والاحترام غير المشروط للمدنيين من جميع الأطراف، أمر ضروري؛ لتجنب كارثة جديدة)).

وتعرب المفوضية السامية، عن قلقها البالغ إزاء التقارير التي تتحدث عن عنف، وتعذيب، وقتل تعسفي، وابتزاز مدنيين، واستهداف مجموعات عرقية، فضلاً عن التقارير التي تفيد بنزوح الآلاف فراراً من جحيم الجنينة. بينما تستعد المنظمة لتدفق جديد للاجئين إلى تشاد.

وتلمح إلى أن ((أولئك الذين تمكنوا من الفرار عبر الحدود، يصلون بأعداد كبيرة))، موضحة أن ((أكثر من 8000 شخص فروا إلى تشاد الأسبوع الماضي وحده ـ وهو عدد ربما يكون أقل من الواقع بسبب صعوبات تسجيل الوافدين الجدد)).

في الأثناء، كشفت المنظمة الدولية للهجرة، أن ثمة تقارير تفيد بمقتل نحو 700 مدني غربي إقليم دارفور، بعد الاقتتالات العنيفة بين الجيش السوداني، وقوات الدعم السريع، في مدينة الجنينة، يومي: الرابع، والخامس، من نوفمبر الجاري.

وأكد بيان ((الدولية للهجرة))، إصابة 100 مدني في الجنينة خلال الاشتباكات أول من أمس، و300 آخرين عدتهم المنظمة في عداد المفقودين. إلى ذلك، أفادت بعثة الأمم المتحدة في السودان ((يونيتامس))، بتلقيها تقارير حول ارتكاب ((انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان)) في منطقة أردمتا بعد سيطرة قوات الدعم السريع على الحامية العسكرية في الجنينة.

أدى الصراع الدامي في السودان، منذ منتصف أبريل الماضي، إلى نزوح أكثر من 4.8 ملايين مدني داخل البلاد، ولجوء 1.2 مليون آخرين إلى الدول المجاورة، وسط تدمير ممنهج لمعظم البنى التحتية، بحسب المفوضية السامية لشؤون اللاجئين. فيما خلّف أكثر من 9000 قتيل، وفقاً لتقديرات منظمة ((إكليد)) غير الحكومية، التي تعتبر أقل من الواقع.

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