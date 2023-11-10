ألمانيا: 2 % زيادة «دائمة» في الإنفاق الدفاعي

تعهد المستشار الألماني، أولاف شولتس، للقيادة العسكرية في الجيش الألماني، بزيادة الإنفاق الدفاعي بشكل كبير على الدوام، في نطاق عشرات المليارات من اليورو.

وقال شولتس، أمس، خلال مؤتمر الجيش الألماني ((بوندسوير 2023)) في العاصمة برلين، إن الصندوق الخاص للجيش، الذي يبلغ قوامه 100 مليار يورو (107 مليارات دولار)، ليس سوى ((خطوة أولى مهمة))، مضيفاً أنه سيجري الآن ضمان بلوغ الإنفاق الدفاعي 2 % من الناتج المحلي الإجمالي ((بشكل دائم)) خلال عشرينيات وثلاثينيات القرن الجاري، منوّهاً بأن ألمانيا ستحقق هدف حلف شمال الأطلسي ((الناتو)) في هذا الشأن، لأول مرة العام المقبل.

وأضاف شولتس: ((الوضع السياسي العالمي يعزز إيماننا بمدى أهمية وضرورة هذا التغيير في المسار))، وذلك في إشارة منه إلى الحرب الروسية-الأوكرانية، وكذلك الحرب في غزة، بحسب مراقبين ومحللين عسكريين.

وذكر شولتس أن مرحلة التحول في السياسة الأمنية، تتطلب انعطافاً طويل الأمد، موضحاً أنه لم يعد أحد يستطيع أن يشكك في ضرورة أن تكون القوات المسلحة قوية، منوّهاً بأن ألمانيا ((تجنبت هذه القضية لفترة طويلة))، وحذر: ((نظام السلام لدينا في خطر)).

وكان شولتس يلمح إلى الصندوق الخاص الذي أنشئ بهدف تحديث الجيش عقب بدء الحرب الأوكرانية، التي أثارت تساؤلات عن مدى استعداد الجيش الألماني والحكومات الأوروبية لإعادة تقييم استراتيجياتها الدفاعية.

يشار إلى أن تخصيص 2 % من الناتج المحلي الإجمالي للإنفاق العسكري، هو هدف رئيس لحلف شمال الأطلسي. ومن أجل تحقيق هذا الهدف، سيتعين على برلين إنفاق ما يربو على 20 مليار يورو على الدفاع سنوياً. وذكر شولتس خلال الأيام التي أعقبت انطلاق الحرب الأوكرانية، أن الأخيرة تمثل ((نقطة تحول. ويهدد نظام ما بعد الحرب لدينا)).

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