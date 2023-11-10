مستشفيات غزة تحت الحصار والقصف الإسرائيلي

وسط ترقب لتطبيق هدنة لـ4 ساعات يومياً في شمال غزة، شنت إسرائيل حرباً على المستشفيات والقطاع الطبي بأسره في القطاع، حيث تم استهداف 3 مستشفيات، بشكل متزامن، ما أدى إلى سقوط عشرات الضحايا، فيما حاصرت الدبابات مربع المستشفيات شمال قطاع غزة، وتم انتشال 50 قتيلاً من داخل مدرسة ((البراق))، بعد قصف صاروخي ومدفعي استهدف النازحين داخلها.

وفيما تحدث البيت الأبيض عن موافقة إسرائيل على هدن إنسانية لـ4 ساعات يومياً، نفى الجيش الإسرائيلي وقف إطلاق النار، وقال إن الحديث يدور عن ((فترات توقف تكتيكية لأسباب إنسانية)).

وشهد قطاع غزة، أمس، قصف إسرائيلي مكثف على مواقع عدة، تركزت على المستشفيات. وأفاد مسؤولون في غزة بأن إسرائيل شنت غارات جوية على 3 مستشفيات على الأقل، ما يهدد النظام الصحي الذي يواجه صعوبات جمّة، لاسيما بعد تدفق آلاف المصابين والنازحين الفلسطينيين على المستشفيات، وحرمانها من المساعدات الطبية منذ بدء الحرب.

وقال شهود عيان: ((لا وقف لإطلاق نار في قطاع غزة على الإطلاق، بل حرب شوارع، وتقدم الدبابات الإسرائيلية وسط مدينة غزة نحو مربع المستشفيات، ولأول مرة.. دبابات إسرائيلية تصل مربع المستشفيات)).

وأوضحت وزارة الصحة في غزة، أن دبابات إسرائيلية تحاصر مستشفيات المربع من كل الاتجاهات. وأكدت أن الآلاف من المرضى، والطواقم الطبية، والنازحين، محاصرون داخل المستشفيات بلا ماء أو طعام. إذ يضم المربع، مستشفيات: ((الرنتيسي))، و((النصر))، و((العيون))، و((الصحة النفسية)).

وأعلن المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة، أشرف القدرة، مقتل 15 شخصاً في قصف طائرات إسرائيلية مبنى العيادات الخارجية في مجمع ((الشفاء)) الطبي، كما استهدف الطيران الحربي الإسرائيلي عدداً من المستشفيات في القطاع، بينها: ((المستشفى الإندونيسي)) و((الرنتيسي التخصصي للأطفال))، ما أدى إلى مقتل 7 أشخاص، واندلاع حريق كبير في الطابق السفلي للمستشفى، وبعض مرافقه.

وأكد مدير مستشفى ((الرنتيسي التخصصي للأطفال))، مصطفى الكحلوت، أن الجيش الإسرائيلي يحاصر المستشفى منذ أمس. وقال الكحلوت: ((نحن محاصرون في المستشفى منذ أمس، والدبابات الإسرائيلية تتمركز في محيطه))، وأضاف: ((نحن مقبلون على كارثة، ولا نستطيع تقديم أدنى الخدمات الطبية للمرضى)).

وأفاد شهود بمقتل وإصابة فلسطينيين بعد قصف الطائرات الإسرائيلية لنازحين من شمال قطاع غزة، على شارع صلاح الدين، كانوا متجهين صوب الجنوب.

إلى ذلك، أعلن مدير مجمع ((الشفاء)) الطبي في غزة، انتشال 50 قتيلاً من داخل مدرسة ((البراق))، في المدينة، بعد قصف صاروخي، ومدفعي إسرائيلي، استهدف النازحين داخلها في اليوم الخامس والثلاثين للحرب على غزة.

وصرح المتحدث باسم وزارة الصحة، أشرف القدرة: ارتفعت حصيلة الهجوم الإسرائيلي في اليوم الخامس والثلاثين إلى 11078 قتيلاً، بينهم 4506 أطفال، و3027 امرأة، و678 مسناً، وإصابة 27490 مدنياً فلسطينياً بجروح مختلفة. وأضاف القدرة: ((وصلنا 2700 بلاغ عن مفقودين، منهم 1500 طفل ما زالوا تحت الأنقاض)).

هذا، وتتواصل المعارك في محاور داخل قطاع غزة بموازاة التوغل الإسرائيلي البري، حيث اعترف جيش الاحتلال بمقتل جندي إضافي، أول من أمس، خلال الاشتباكات، ما يرفع عدد قتلاه إلى 356 منذ 7 أكتوبر الماضي. وأشارت وسائل إعلام إسرائيلية إلى إصابة 250 جندياً منذ بدء المعركة البرية في قطاع غزة، بينهم: 100 في حالة حرجة.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز