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عباس: مستعدون لتسلم مسؤولية غزة ضمن حل شامل

11/10/2023 7:24:14 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

أبدى الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، أمس، استعداد السلطة الفلسطينية لتسلُّم مسؤولية قطاع غزة في إطار حل سياسي شامل.

ووصف الرئيس الفلسطيني، خلال كلمة بمناسبة الذكرى التاسعة عشرة، لرحيل الزعيم الفلسطيني، ياسر عرفات، ما يحدث في مدن، ومخيمات، وقرى الضفة الغربية، والقدس، بـ((جرائم تطهير عرقي وتمييز عنصري))، في إشارة إلى الاقتحامات الإسرائيلية الأخيرة لمناطق عدة في الضفة الغربية، والتي أسفرت عن مواجهات وضحايا واعتقالات، فضلاً عن هجمات المستوطنين الإسرائيليين، مجدداً دعوته إلى ((وقف الهجمات على الشعب الفلسطيني، والإسراع في تقديم المساعدات الإنسانية)).

وحذر عباس، من ((تهجير أبناء شعبنا الفلسطيني إلى خارج غزة أو الضفة أو القدس))، مشدداً على ((الرفض القاطع)) لمخططات التهجير، وأضاف ((لن نقبل تكرار نكبة عام 1948 أو النزوح في عام 1967)).

كما شدد عباس على ((رفض إعادة احتلال قطاع غزة، أو اقتطاع أجزاء منه، تحت أي مسمى كان))، وتابع: ((أقول في ظل هذه الظروف الصعبة، سيكون لأهلنا في قطاع غزة الأولوية، ولن نتخلى عنهم، فهم منا ونحن منهم))، مشيراً إلى أن السلطة الفلسطينية مستعدة لتسلُّم مسؤولية قطاع غزة في إطار حل سياسي شامل.

كما شدد أيضاً على أن الأمن والسلام في المنطقة ((يتحققان بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لأرض دولة فلسطين بعاصمتها القدس الشرقية على حدود عام 1967))، مجدداً دعوته إلى عقد مؤتمر دولي للسلام لـ((تقديم الضمانات الدولية والجدول الزمني المحدد للتنفيذ)).

وجدد الرئيس الفلسطيني، التأكيد على أن منظمة التحرير الفلسطينية هي ((الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، وهي صاحبة القرار بشأن كل ما يخص الشعب الفلسطيني)).

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